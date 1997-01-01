Курс «3D-моделирование и 3D-печать» в АЦТ

Информация

Описание:

Курс "3D-моделирование и 3D-печать" ребята с приобретают навыки работы со специализированными программными продуктами (Autodesk Inventor) для создания 3D-моделей. Работа с этими программными средами позволяет детям развивать воображение, что в последствии сильно пригодится на уроках геометрии.

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Разработанные 3D-модели дети самостоятельно печатают. На занятиях ребята учатся правильно задавать команды принтеру, изучают его принцип работы и структуру.

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Курс начального уровня подойдет тем, кто хочет купить 3D-принтер, или купил и не знает что делать дальше. На занятиях будет упор на практическое использование 3D-принтера в быту.

Соревнования по 3D-графике, участие в WorldSkills Юниоры.

Возраст учеников: от 12 до 17 лет.

Стоимость занятий: 2900 руб/месяц.

Частота занятий: 1 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.

Расписание занятий: СР 15:50-17:20.