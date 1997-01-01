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Курс «3DsMax.Моделирование» в АЦТ
Адреса
- +7 (924) 404-50-05
- +7 (4212) 932-096
Информация
Описание:
3D моделирование – востребованное направление IT-индустрии. Настоящее искусство, открывающее широкие перспективы тем, кто решил освоить трехмерную графику. Сегодня с помощью программ трехмерного моделирования создают архитектурные проекты, игры, спецэффекты в кино, применяют в медицине и во множестве других отраслей.
В процессе обучения учащиеся узнают об особенностях современной 3D-графики, овладеют приемами ее создания и разберутся в тонкостях этого направления в целом. Курс дает возможность ученикам стать ценными специалистами.
Дети научатся основам работы в Autodesk 3DSMax — популярной профессиональной программе для 3D-моделирования, визуализации и проектировании.
3D-моделирование – настоящее волшебство, способное воспитать в ребенке чувство объема и движения, обуздать его творческие порывы и направить энергию на создание первых профессиональных работ. А иноязычная среда разработки подтянет технический английский юного 3D-дизайнера.
В результате ребята:
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Научатся создавать собственные трехмерные модели.
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Освоят базовые принципы работы с 3D-пакетами
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Приобретают техническое мышление и определенные навыки.
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Начинают понимать, как производить сборку моделей по инструкции.
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Развивают любовь к моделированию, технике и инженерии.
Участие в соревнованиях/конкурсах/олимпиадах.
Возраст учеников: от 12 до 17 лет.
Стоимость занятий: 2600 руб/месяц.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.
Расписание занятий: ПТ 17:30-19:00.
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