Курс «3DsMax.Моделирование» в АЦТ

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Описание:

3D моделирование – востребованное направление IT-индустрии. Настоящее искусство, открывающее широкие перспективы тем, кто решил освоить трехмерную графику. Сегодня с помощью программ трехмерного моделирования создают архитектурные проекты, игры, спецэффекты в кино, применяют в медицине и во множестве других отраслей.

В процессе обучения учащиеся узнают об особенностях современной 3D-графики, овладеют приемами ее создания и разберутся в тонкостях этого направления в целом. Курс дает возможность ученикам стать ценными специалистами.

Дети научатся основам работы в Autodesk 3DSMax — популярной профессиональной программе для 3D-моделирования, визуализации и проектировании.

3D-моделирование – настоящее волшебство, способное воспитать в ребенке чувство объема и движения, обуздать его творческие порывы и направить энергию на создание первых профессиональных работ. А иноязычная среда разработки подтянет технический английский юного 3D-дизайнера.

В результате ребята:

Научатся создавать собственные трехмерные модели.

Освоят базовые принципы работы с 3D-пакетами

Приобретают техническое мышление и определенные навыки.

Начинают понимать, как производить сборку моделей по инструкции.

Развивают любовь к моделированию, технике и инженерии.

Участие в соревнованиях/конкурсах/олимпиадах.

Возраст учеников: от 12 до 17 лет.

Стоимость занятий: 2600 руб/месяц.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.

Расписание занятий: ПТ 17:30-19:00.