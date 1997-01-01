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Курс «Чудо-малыш» в ДРЦ «Первый классный»
Цена: 200 - 1600
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Рабочий Городок, 1Б
- +7 (4212) 664-848 , ТЦ "Детство"
Информация
Описание:
Курсы «Чудо-малыш» - это развивающая программа для детей от 1 года до 3-х лет.
Занятия развивают:
Творческие-физические-музыкальные-сенсорные способности малышей! А также способствуют расширению кругозора, развитию речи.
В программе курса:
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Физические упражнения;
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Основы интеллекта;
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Музыкальные игры;
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Творческие задания.
Возраст учеников: от 1 до 3 лет
Количество человек в группах: 5 человек.
Продолжительность занятия: 45 минут
Форма одежды: свободная (носочки).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Стоимость занятий: 200 руб. - пробное занятие, 600 руб. - разовое посещение, 1600 руб. - абонемент на 4 посещения.
Расписание занятий:
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СР, ПТ — 10:00 (1-2 года);
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СР, ПТ — 10:45 (2-3 года).
Дополнительные расходы: нет.
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