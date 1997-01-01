Курс «Чудо-малыш» в ДРЦ «Первый классный»

Информация

Описание:

Курсы «Чудо-малыш» - это развивающая программа для детей от 1 года до 3-х лет.

Занятия развивают:

Творческие-физические-музыкальные-сенсорные способности малышей! А также способствуют расширению кругозора, развитию речи.

В программе курса:

Физические упражнения;

Основы интеллекта;

Музыкальные игры;

Творческие задания.

Возраст учеников: от 1 до 3 лет

Количество человек в группах: 5 человек.

Продолжительность занятия: 45 минут

Форма одежды: свободная (носочки).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Стоимость занятий: 200 руб. - пробное занятие, 600 руб. - разовое посещение, 1600 руб. - абонемент на 4 посещения.

Расписание занятий:

СР, ПТ — 10:00 (1-2 года);

СР, ПТ — 10:45 (2-3 года).

Дополнительные расходы: нет.