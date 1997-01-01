Курс «Чудо-ребенок» в ДРЦ «Первый классный»

Информация

Описание:

Как научиться запоминать большие объемы информации? Курсы«Чудо-дети» - это развивающая программа для детей от 3 года до 7-х лет, основанная на приемах мнемотехники.

Занятия развивают:

память;

концентрацию;

скорочтение;

речь.

В программе курса:

Развитие навыков совместной работы, коммуникативности;

Развитие памяти с помощью запоминание стихов, сказок, картинок;

Развитие тактильной памяти;

Развитие объема и концентрации внимания;

Развитие конструктивных навыков, мелкой моторики;

Развитие воображения, речи, логического мышления.

Возраст учеников: от 3 до 7 лет

Количество человек в группах: 5 человек.

Продолжительность занятия: 30 минут.

Форма одежды: свободная (носочки).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Стоимость занятий: 200 руб. - пробное занятие, 600 руб. - разовое посещение, 1600 руб. - абонемент на 4 посещения.

Расписание занятий:

ВТ, ЧТ — 17:30 (3-4 года);

ВТ, ЧТ — 18:00 (4-5 лет);

ВТ, ЧТ — 18:30 (5-7 лет).

Дополнительные расходы: нет.