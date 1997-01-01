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        Курс «Чудо-ребенок» в ДРЦ «Первый классный»

        Курс «Чудо-ребенок» в ДРЦ «Первый классный»

        Количество преподавателей: 1
        Развитие детей
        Рейтинг: 7.1
        Цена: 200 - 1600
        Возраст: 3 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Рабочий Городок, 1Б , ТЦ "Детство"
        • +7 (4212) 664-848
        Информация

        Описание:

        Как научиться запоминать большие объемы информации? Курсы«Чудо-дети» - это развивающая программа для детей от 3 года до 7-х лет, основанная на приемах мнемотехники.

        Занятия развивают:

        • память;

        • концентрацию;

        • скорочтение;

        • речь.

        В программе курса:

        • Развитие навыков совместной работы, коммуникативности;

        • Развитие памяти с помощью запоминание стихов, сказок, картинок;

        • Развитие тактильной памяти;

        • Развитие объема и концентрации внимания;

        • Развитие конструктивных навыков, мелкой моторики;

        • Развитие воображения, речи, логического мышления.

        Возраст учеников: от 3 до 7 лет

        Количество человек в группах: 5 человек.

        Продолжительность занятия: 30 минут.

        Форма одежды: свободная (носочки).

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Стоимость занятий: 200 руб. - пробное занятие, 600 руб. - разовое посещение, 1600 руб. - абонемент на 4 посещения.

        Расписание занятий:

        • ВТ, ЧТ — 17:30 (3-4 года);

        • ВТ, ЧТ — 18:00 (4-5 лет);

        • ВТ, ЧТ — 18:30 (5-7 лет).

        Дополнительные расходы: нет.

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