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Курс «Чудо-ребенок» в ДРЦ «Первый классный»
Адреса
- +7 (4212) 664-848
Информация
Описание:
Как научиться запоминать большие объемы информации? Курсы«Чудо-дети» - это развивающая программа для детей от 3 года до 7-х лет, основанная на приемах мнемотехники.
Занятия развивают:
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память;
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концентрацию;
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скорочтение;
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речь.
В программе курса:
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Развитие навыков совместной работы, коммуникативности;
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Развитие памяти с помощью запоминание стихов, сказок, картинок;
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Развитие тактильной памяти;
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Развитие объема и концентрации внимания;
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Развитие конструктивных навыков, мелкой моторики;
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Развитие воображения, речи, логического мышления.
Возраст учеников: от 3 до 7 лет
Количество человек в группах: 5 человек.
Продолжительность занятия: 30 минут.
Форма одежды: свободная (носочки).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Стоимость занятий: 200 руб. - пробное занятие, 600 руб. - разовое посещение, 1600 руб. - абонемент на 4 посещения.
Расписание занятий:
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ВТ, ЧТ — 17:30 (3-4 года);
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ВТ, ЧТ — 18:00 (4-5 лет);
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ВТ, ЧТ — 18:30 (5-7 лет).
Дополнительные расходы: нет.
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