Курс «Детям о глине» в мастерской «Яр-Гончар»

Описание:

Программа курса предполагает изучение материала со всех сторон.

Изучение основных техник ручной лепки, работы за гончарным кругом, знакомство с видами покрытий.

Уделено время и знакомству с литьём из глины.

Параллельно изучаем теоретические основы по работе с глиной, основные техники декорирования глиняных изделий знакомимся с традиционной русской игрушкой и с керамикой народов мира.

После изучения основ нарабатываем практический навык работы с глиной: готовим подарки родным на праздники в течение года, создаём дом из глины по своему проекту и большую выпускную работу.

Выпускной поводится в мае. Летом можно будет продолжить ходить на занятия со свободной темой.

В течение курса проводятся выставки работ учеников для их родителей.