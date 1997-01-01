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Курс «Детям о глине» в мастерской «Яр-Гончар»
Адреса
- +7 (914) 190-27-16
Информация
Описание:
Программа курса предполагает изучение материала со всех сторон.
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Изучение основных техник ручной лепки, работы за гончарным кругом, знакомство с видами покрытий.
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Уделено время и знакомству с литьём из глины.
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Параллельно изучаем теоретические основы по работе с глиной, основные техники декорирования глиняных изделий знакомимся с традиционной русской игрушкой и с керамикой народов мира.
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После изучения основ нарабатываем практический навык работы с глиной: готовим подарки родным на праздники в течение года, создаём дом из глины по своему проекту и большую выпускную работу.
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Выпускной поводится в мае. Летом можно будет продолжить ходить на занятия со свободной темой.
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В течение курса проводятся выставки работ учеников для их родителей.
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Основная цель и задача при работе с учениками - это развитие образного мышления, расширение кругозора, знакомство с окружающим нас миром и конечно любовь к созиданию и творчеству.
Возраст учеников: от 3 лет.
Стоимость занятий: 2500 руб. в месяц.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
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