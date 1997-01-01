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        Курс «Детям о глине» в мастерской «Яр-Гончар»

        Курс «Детям о глине» в мастерской «Яр-Гончар»

        Творчество
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 2500 - 2500
        Возраст: 3 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Кировский, ул. Первомайская, 11
        • +7 (914) 190-27-16
        Информация

        Описание:

        Программа курса предполагает изучение материала со всех сторон.

        • Изучение основных техник ручной лепки, работы за гончарным кругом, знакомство с видами покрытий.

        • Уделено время и знакомству с литьём из глины.

        • Параллельно изучаем теоретические основы по работе  с глиной, основные техники декорирования глиняных изделий знакомимся с традиционной русской игрушкой и с керамикой народов мира.

        • После изучения основ нарабатываем практический навык работы с глиной: готовим подарки родным на праздники в течение года, создаём дом из глины по своему проекту и большую выпускную работу.

        • Выпускной поводится в мае. Летом можно будет продолжить ходить на занятия со свободной темой. 

        • В течение курса проводятся выставки работ учеников для их родителей.

        • Основная цель и задача при работе с учениками - это развитие образного мышления, расширение кругозора, знакомство с окружающим нас миром и конечно любовь к созиданию и творчеству.

        Возраст учеников: от 3 лет.
        Стоимость занятий: 2500 руб. в месяц.

        Частота занятий: 1 раз в неделю.

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