«Художественное слово» в ДЮЦ «Восхождение»

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Описание: программа способствует приобщению детей к общечеловеческим ценностям, развитию мотивации личности к познанию и творчеству с помощью чтения.

Владение художественным чтением помогает детям полноценно воспринимать текст, осознавая его образную природу. Оно усиливает внимание к родному языку, развивает речевой слух; текст начинает ощущаться как живой поток, где нет пугающего набора букв и знаков препинания, а есть взаимосвязь и движение мыслей, образов, эмоций.

Занятия по художественному чтению и актёрскому мастерству развивают у детей выразительность речи, эмоциональную сферу и образное мышление, раскрепощают их личность, воспитывают уверенность в себе, формируя основы мировоззрения и нравственных представлений.

Программа способствует приобщению детей к общечеловеческим ценностям, развитию мотивации личности к познанию и творчеству с помощью чтения.

Владение художественным чтением помогает детям полноценно воспринимать текст, осознавая его образную природу. Оно усиливает внимание к родному языку, развивает речевой слух; текст начинает ощущаться как живой поток, где нет пугающего набора букв и знаков препинания, а есть взаимосвязь и движение мыслей, образов, эмоций.

Занятия по художественному чтению и актёрскому мастерству развивают у детей выразительность речи, эмоциональную сферу и образное мышление, раскрепощают их личность, воспитывают уверенность в себе, формируя основы мировоззрения и нравственных представлений.

Возраст учеников: от 7 до 17 лет.

Количество человек в группах: до 15 детей.