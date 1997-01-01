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«Художественное слово» в ДЮЦ «Восхождение»
Адреса
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: программа способствует приобщению детей к общечеловеческим ценностям, развитию мотивации личности к познанию и творчеству с помощью чтения.
Владение художественным чтением помогает детям полноценно воспринимать текст, осознавая его образную природу. Оно усиливает внимание к родному языку, развивает речевой слух; текст начинает ощущаться как живой поток, где нет пугающего набора букв и знаков препинания, а есть взаимосвязь и движение мыслей, образов, эмоций.
Занятия по художественному чтению и актёрскому мастерству развивают у детей выразительность речи, эмоциональную сферу и образное мышление, раскрепощают их личность, воспитывают уверенность в себе, формируя основы мировоззрения и нравственных представлений.
Программа способствует приобщению детей к общечеловеческим ценностям, развитию мотивации личности к познанию и творчеству с помощью чтения.
Владение художественным чтением помогает детям полноценно воспринимать текст, осознавая его образную природу. Оно усиливает внимание к родному языку, развивает речевой слух; текст начинает ощущаться как живой поток, где нет пугающего набора букв и знаков препинания, а есть взаимосвязь и движение мыслей, образов, эмоций.
Занятия по художественному чтению и актёрскому мастерству развивают у детей выразительность речи, эмоциональную сферу и образное мышление, раскрепощают их личность, воспитывают уверенность в себе, формируя основы мировоззрения и нравственных представлений.
Возраст учеников: от 7 до 17 лет.
Количество человек в группах: до 15 детей.
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