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Курс "Java.Программирование" в АЦТ
Адреса
- +7 (924) 404-50-05
- +7 (4212) 932-096
Информация
Описание: Java на сегодняшний день является одним самых популярных языков программирования. Oracle утверждает, что более 3 миллиардов устройств работают на Java. Большинство крупных компаний, так или иначе, используют Java.
Java фактически используется повсюду: если хотите увидеть, где используется этот язык, то не нужно далеко идти, просто возьмите телефон на Android – почти все приложения написаны на Java!
На занятиях ребенок научиться создавать Java приложения с интерфейсом, напишет свою собственную игру, которая в силу универсальности языка программирования будет работать на любом Windows компьютере, Macintosh машине и любом Linux дистрибутиве.
На занятиях ребенок:
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познакомится с основами суперпопулярного языка Java;
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получит практические навыки по написанию кода на Java;
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узнает, что такое ООП (Объектно Ориентированное Программирование) и почему это круто;
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придумает и создаст собственную игру на Java!
Участие в хакатонах.
Возраст учеников: от 12 до 17 лет.
Стоимость занятий: 2600 руб/месяц.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.
Расписание занятий: ВТ 17:30-19:00.
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