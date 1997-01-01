Курс "Java.Программирование" в АЦТ

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Описание: Java на сегодняшний день является одним самых популярных языков программирования. Oracle утверждает, что более 3 миллиардов устройств работают на Java. Большинство крупных компаний, так или иначе, используют Java.

Java фактически используется повсюду: если хотите увидеть, где используется этот язык, то не нужно далеко идти, просто возьмите телефон на Android – почти все приложения написаны на Java!

На занятиях ребенок научиться создавать Java приложения с интерфейсом, напишет свою собственную игру, которая в силу универсальности языка программирования будет работать на любом Windows компьютере, Macintosh машине и любом Linux дистрибутиве.

На занятиях ребенок:

познакомится с основами суперпопулярного языка Java;

получит практические навыки по написанию кода на Java;

узнает, что такое ООП (Объектно Ориентированное Программирование) и почему это круто;

придумает и создаст собственную игру на Java!

Участие в хакатонах.

Возраст учеников: от 12 до 17 лет.

Стоимость занятий: 2600 руб/месяц.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.

Расписание занятий: ВТ 17:30-19:00.