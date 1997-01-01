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        Курс "Java.Программирование" в АЦТ

        Курс "Java.Программирование" в АЦТ

        Программирование
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 2600 - 2600
        Возраст: 12 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 6
        • +7 (924) 404-50-05
        • +7 (4212) 932-096
        Информация

        Описание: Java на сегодняшний день является одним самых популярных языков программирования. Oracle утверждает, что более 3 миллиардов устройств работают на Java. Большинство крупных компаний, так или иначе, используют Java.

        Java фактически используется повсюду: если хотите увидеть, где используется этот язык, то не нужно далеко идти, просто возьмите телефон на Android – почти все приложения написаны на Java!

        На занятиях ребенок научиться создавать Java приложения с интерфейсом, напишет свою собственную игру, которая в силу универсальности языка программирования будет работать на любом Windows компьютере, Macintosh машине и любом Linux дистрибутиве.

        На занятиях ребенок:

        • познакомится с основами суперпопулярного языка Java;

        • получит практические навыки по написанию кода на Java;

        • узнает, что такое ООП (Объектно Ориентированное Программирование) и почему это круто;

        • придумает и создаст собственную игру на Java!

        Участие в хакатонах. 

        Возраст учеников: от 12 до 17 лет.
        Стоимость занятий: 2600 руб/месяц.
        Частота занятий: 1 раз в неделю.

        Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.

        Расписание занятий: ВТ 17:30-19:00.

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