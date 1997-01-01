Курс «Красивый почерк» в МЦ «Арлекин»

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 2Б
- +7 (4212) 766-066
Информация
Описание:
Курс интенсивного обучения по уникальной методике Ольги Васильевны Лысенко.
Проблема с почерком довольно распространена в начальной школе. Обучение письму - сложный вид работы. Исследования показали, что в начале обучения первоклассники на уроке письма испытывают физические и психические нагрузки того же уровня, что и космонавты в момент старта.
Плохой и медленный почерк:
- - ребенок не успевает записывать на уроке;
- - долго и мучительно делает домашнее задание;
- - учителя снижают оценки.
После курса «Красивый почерк за 20 уроков»:
- - почерк становится красивым и быстрым;
- - улучшаются оценки;
- - у ребенка появляется чувство победы и уверенности в себе.
Возраст учеников: 6-7 лет.
Стоимость занятий: 3200 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 10.
Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание занятий: СР, ПТ 18:30-19:30.
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Группа «Малышок» в центре «Колибри»От 2 до 5 лет Частная
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"Искусство жизни" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
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Каллиграфия в центре "Апельсин"До 7 лет Частная
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Секция индиго в ФК «Наутилус»От 5 до 6 лет От 400 до 2800 руб Частная
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Группа кратковременного пребывания "Капелька" в ЦРН "Родник"От 3 до 7 лет От 750 руб Государственная
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Подготовка в первый класс в ЦДТ "Радуга талантов"От 4 до 6 лет От 1200 до 1200 руб Государственная
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Школа раннего развития в РЦ "Детская академия"От 2 до 3 лет От 3200 до 3200 руб Частная
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Секция «Умные дети»От 5 до 12 лет От 800 руб Частная
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Кружок "Мама и я" в ЦРН "Родник"От 1 до 3 лет От 150 руб Государственная
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Секция "Ладушки" в ФК "Наутилус"От 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
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