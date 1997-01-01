Курс «Красивый почерк» в МЦ «Арлекин»

Информация

Описание:

Курс интенсивного обучения по уникальной методике Ольги Васильевны Лысенко.

Проблема с почерком довольно распространена в начальной школе. Обучение письму - сложный вид работы. Исследования показали, что в начале обучения первоклассники на уроке письма испытывают физические и психические нагрузки того же уровня, что и космонавты в момент старта.

Плохой и медленный почерк:

- ребенок не успевает записывать на уроке;

- долго и мучительно делает домашнее задание;

- учителя снижают оценки.

После курса «Красивый почерк за 20 уроков»:

- почерк становится красивым и быстрым;

- улучшаются оценки;

- у ребенка появляется чувство победы и уверенности в себе.

Возраст учеников: 6-7 лет.

Стоимость занятий: 3200 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 10.

Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание занятий: СР, ПТ 18:30-19:30.