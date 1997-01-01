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Курс «Курс 3DsMax.Анимация» в АЦТ
Адреса
- +7 (924) 404-50-05
- +7 (4212) 932-096
Информация
Описание:
На данном онлайн курсе слушатель ознакомится со всеми основными законами и принципами анимации и научитесь применять их на практике, создавая привлекательную 3D анимацию.
Благодаря эффективной методике обучения наряду с теоретическими занятиями вы выполните много практических заданий, тем самым закрепите пройденный материал и научитесь применять полученные знания на деле, создавая правдоподобную и живую анимацию.
Учащийся научится пользоваться программой Autodesk 3Ds Max 2020, а именно её основными функциями и анимационными инструментами, узнаете, как двигать персонажей во времени, как создавать и редактировать анимационные ключи и анимационные кривые, что такое граф эдитор (Graph Editor) и как он работает, как выставить освещение в 3D сцене, как отрендерить картинку или анимацию и многие другие технические моменты, связанные с 3D-графикой и анимацией.
По окончании курса, у ребенка будет хорошее понимание всех законов и принципов анимации и надёжная база для дальнейшего развития и профессионального совершенствования.
Участие в соревнованиях/конкурсах/олимпиадах.
Возраст учеников: от 12 до 17 лет.
Стоимость занятий: 2600 руб/месяц.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.
Расписание занятий: ПН 17:30-19:00.
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