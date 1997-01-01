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Курс «Матросы» в мастерской «Палуба»
Цена: От 700
Возраст: 8 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Комсомольская, 74
- +7 (4212) 938-524
Информация
Описание: Прорабатывается много заданий на создание образов, композиций, параллельно дети учатся рисовать с натуры, изучают основы построения и пространства , стили рисования (пуантилизм, фовизм, импрессионизм и т.д.), занимаются прикладным творчеством - батик, роспись акрилом по ткани, витраж, валяние. Педагог дает интересные задания по графике, иллюстрации и творческому эксперименту, ученики участвуют в выставках и ходят в музей.
Возраст учеников: от 8 до 10 лет.
Стоимость занятий: от 700 руб./разовое, 2400 руб./абонемент.
Продолжительность занятия: 2,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: Все материалы уже включены в стоимость занятий и предоставляются мастерской.
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