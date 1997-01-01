Курс «Матросы» в мастерской «Палуба»

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Описание: Прорабатывается много заданий на создание образов, композиций, параллельно дети учатся рисовать с натуры, изучают основы построения и пространства , стили рисования (пуантилизм, фовизм, импрессионизм и т.д.), занимаются прикладным творчеством - батик, роспись акрилом по ткани, витраж, валяние. Педагог дает интересные задания по графике, иллюстрации и творческому эксперименту, ученики участвуют в выставках и ходят в музей.

Возраст учеников: от 8 до 10 лет.

Стоимость занятий: от 700 руб./разовое, 2400 руб./абонемент.

Продолжительность занятия: 2,5 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: Все материалы уже включены в стоимость занятий и предоставляются мастерской.