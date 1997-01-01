Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Курс «Мобильная разработка Android» в АЦТ
Адреса
- +7 (924) 404-50-05
- +7 (4212) 932-096
Информация
Описание:
Современного человека трудно представить без мобильного устройства в руках. Телефоны, смартфоны, планшеты, нетбуки и прочие коммуникаторы призваны облегчить нашу жизнь, и предоставляют быстрый доступ к нужной информации в любой точке мира. Помимо этого растет и рынок мобильных приложений, с помощью которых можно делать все что угодно – общаться, совершать покупки, бронировать отели, вызывать такси, заказывать еду, проводить время в мобильном интернете россияне предпочитают именно в приложениях.
Наш курс позволит ребенку освоить перспективную и высокооплачиваемую профессию разработчика мобильных приложений. Обучение проводится опытными преподавателями практиками, которые раскроют все секреты создания крутых и профессиональных приложений.
На курсах Ваш ребенок:
-
научится программировать под Android;
-
сможет разработать собственное мобильное приложение для Android;
-
узнает, как создать удобный мобильный интерфейс.
Участие в хакатонах.
Возраст учеников: от 14 до 17 лет.
Стоимость занятий: 2600 руб/месяц.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.
Расписание занятий: СБ 14:10-15:10.
-
Школа программирования KIBERoneОт 6 до 14 лет От 4500 до 4500 руб Частная
-
Курс «Phyton.Программирование» в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
-
РОББО клубОт 5 до 15 лет От 2500 руб Частная
-
Современная web-разработка в центре "Логия"От 11 до 17 лет От 3000 до 9000 руб Частная
-
Курс «3DsMax.Моделирование» в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
-
Секция "Инфознайки" в ЦЭВД "Отрада"От 10 до 13 лет Бесплатно Государственная
-
Курс «Unity. Разработка игр» в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
-
Основы логики и программированияОт 5 до 7 лет От 3950 руб Частная
-
Курс «Курс 3DsMax.Анимация» в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
-
Креативное программированиеОт 8 до 12 лет От 3950 руб Частная
Загрузка комментариев...