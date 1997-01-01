Курс «Мобильная разработка Android» в АЦТ

Информация

Описание:

Современного человека трудно представить без мобильного устройства в руках. Телефоны, смартфоны, планшеты, нетбуки и прочие коммуникаторы призваны облегчить нашу жизнь, и предоставляют быстрый доступ к нужной информации в любой точке мира. Помимо этого растет и рынок мобильных приложений, с помощью которых можно делать все что угодно – общаться, совершать покупки, бронировать отели, вызывать такси, заказывать еду, проводить время в мобильном интернете россияне предпочитают именно в приложениях.

Наш курс позволит ребенку освоить перспективную и высокооплачиваемую профессию разработчика мобильных приложений. Обучение проводится опытными преподавателями практиками, которые раскроют все секреты создания крутых и профессиональных приложений.

На курсах Ваш ребенок:

научится программировать под Android;

сможет разработать собственное мобильное приложение для Android;

узнает, как создать удобный мобильный интерфейс.

Участие в хакатонах.

Возраст учеников: от 14 до 17 лет.

Стоимость занятий: 2600 руб/месяц.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.

Расписание занятий: СБ 14:10-15:10.