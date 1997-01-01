Курс «Phyton.Программирование» в АЦТ

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Описание:

Python обладает предельно лаконичным и понятным синтаксисом, благодаря чему является хорошим вариантом для знакомства с программированием. Несмотря на это,

его используют такие гиганты IT как Google, Intel, Cisco, Microsoft,

На наших курсах слушатели:

Изучат синтаксис и получат базовые навыки работы с Python;

Научатся устанавливать и настраивать среду разработки, применять базовые конструкции Python, создавать модули и пакеты;

Узнают о разных способах анализа данных;

Познакомятся с принципами машинного обучения;

Создадут своего чат-бота.

Участие в хакатонах, соревнованиях по программированию.

Возраст учеников: от 12 до 17 лет.

Стоимость занятий: 2600 руб/месяц.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.

Расписание занятий: ВТ 15:50-17:20.