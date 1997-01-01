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Курс «Phyton.Программирование» в АЦТ
Адреса
- +7 (924) 404-50-05
- +7 (4212) 932-096
Информация
Описание:
Python обладает предельно лаконичным и понятным синтаксисом, благодаря чему является хорошим вариантом для знакомства с программированием. Несмотря на это,
его используют такие гиганты IT как Google, Intel, Cisco, Microsoft,
На наших курсах слушатели:
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Изучат синтаксис и получат базовые навыки работы с Python;
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Научатся устанавливать и настраивать среду разработки, применять базовые конструкции Python, создавать модули и пакеты;
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Узнают о разных способах анализа данных;
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Познакомятся с принципами машинного обучения;
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Создадут своего чат-бота.
Участие в хакатонах, соревнованиях по программированию.
Возраст учеников: от 12 до 17 лет.
Стоимость занятий: 2600 руб/месяц.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.
Расписание занятий: ВТ 15:50-17:20.
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