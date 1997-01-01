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Курс «Штурманы» в мастерской «Палуба»
Адреса
- +7 (4212) 938-524
Информация
Описание: в этой группе дети изучают академический рисунок, построение предметов, основы живописного строя, перспективу, композицию. Рисование и живопись создадут базу для дальнейшего совершенствования навыков и поисков творческой выразительности. На каждом занятии мы решаем новые интересные задачи: конструктивное построение, передача света и тени тоном, учимся смешивать цвета и чувствовать палитру, пробуем различные графические и живописные техники. Ученики также изучают художников и стили, историю искусств.
Возраст учеников: от 13 до 16 лет.
Стоимость занятий: от 700 руб./разовое, 2400 руб./абонемент.
Продолжительность занятия: 2,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: Все материалы уже включены в стоимость занятий и предоставляются мастерской.
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