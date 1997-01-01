Курс «Штурманы» в мастерской «Палуба»

Информация

Описание: в этой группе дети изучают академический рисунок, построение предметов, основы живописного строя, перспективу, композицию. Рисование и живопись создадут базу для дальнейшего совершенствования навыков и поисков творческой выразительности. На каждом занятии мы решаем новые интересные задачи: конструктивное построение, передача света и тени тоном, учимся смешивать цвета и чувствовать палитру, пробуем различные графические и живописные техники. Ученики также изучают художников и стили, историю искусств.

Возраст учеников: от 13 до 16 лет.

Стоимость занятий: от 700 руб./разовое, 2400 руб./абонемент.

Продолжительность занятия: 2,5 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: Все материалы уже включены в стоимость занятий и предоставляются мастерской.