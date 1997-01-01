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Курс «Unity. Разработка игр» в АЦТ
Цена: 2600 - 2600
Возраст: 12 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 6
- +7 (924) 404-50-05
- +7 (4212) 932-096
Информация
Описание:
В рамках данного курса ребёнок познакомится с самым популярным инструментом для создания компьютерных и мобильных игр. С помощью языка программирования C# учащиеся создадут несколько настоящих двумерных и трёхмерных игр, освоят технологии создания множества игровых механик и на практике познакомится с профессией программиста игровой логики.
Возраст: от 12 до 17 лет.
Участие в хакатонах.
Возраст учеников: от 12 до 17 лет.
Стоимость занятий: 2600 руб/месяц.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.
Расписание занятий: ЧТ 15:50-17:20.
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