Курс «Unity. Разработка игр» в АЦТ

Информация

Описание:

В рамках данного курса ребёнок познакомится с самым популярным инструментом для создания компьютерных и мобильных игр. С помощью языка программирования C# учащиеся создадут несколько настоящих двумерных и трёхмерных игр, освоят технологии создания множества игровых механик и на практике познакомится с профессией программиста игровой логики.

Возраст: от 12 до 17 лет.

Участие в хакатонах.

Возраст учеников: от 12 до 17 лет.

Стоимость занятий: 2600 руб/месяц.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Наличие сертификатов: по окончании курса выдается сертификат.

Расписание занятий: ЧТ 15:50-17:20.