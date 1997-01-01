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Курс «Юнги» в мастерской «Палуба»
Адреса
- +7 (4212) 938-524
Информация
Описание: курс из 6 занятий.В программе рисование (гуашь, акварель, восковые мелки, цветные карандаши и фломастеры), а также самые интересные поделки, которые сочетают разные техники (коллаж, оригами, лепка из соленого теста, глины). Рисование с натуры и по воображению, оригинальные идеи, которые помогают развить собственный стиль.
Занятие 1. Тема «Летний пейзаж». Гуашь, ватман. Будем учиться рисовать глубину на плоскости листа, деревья, сопки и облака.
Занятие 2. Жанр Анималистика. Гуашь, восковые мелки. Многофигурная композиция. Задачи: масштабность и пропорции животных, линейная и воздушная перспектива.
Занятие 3. Объемная аппликация на морскую тему «Морская раковина». Цветная текстурная бумага, клей.
Занятие 4. Оттиск. Гуашь, бумага, линолеум, пенопласт. Учимся изображать травы, летние цветы, насекомых.
Занятие 5. Тема «Сплав по реке». Многофигурная композиция. Изучаем ракурс вид сверху. Аппликация, маркеры, цветные карандаши.
Занятие 6. Портрет Дикобраза. Гуашь, акварель и декоративный материал.
Возраст учеников: от 5 до 8 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб.
Продолжительность занятия: 2,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: Все материалы уже включены в стоимость занятий и предоставляются мастерской.
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