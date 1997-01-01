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        Курс «Занимательная логика» в центре «Колибри»

        Курс «Занимательная логика» в центре «Колибри»

        Развитие детей
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 4 - 6 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 9
        • +7 (4212) 700-116
        • +7 (4212) 242-304
        Информация

        Описание: Примерно в возрасте 5,5 - 7 лет у ребенка начинают формироваться два новых для него вида мышления: словесно-логическое и абстрактное. Успешность обучения в школе зависит от уровня развития этих типов мышления. Недостаточное развитие словесно-логического мышления приводит к трудностям при совершении любых логических действий (анализа, обобщения, выделения главного при построении выводов) и операций со словами.

        Курс "Занимательной логики" направлен на развитие этого вида мышления и на формирования у ребенка умения систематизировать слова по определенному признаку, способности выделять родовые и видовые понятия, развитие индуктивного речевого мышления, функции обобщения и способности к абстракции.

        Надо отметить, что чем выше уровень обобщения, тем лучше развита у ребенка способность к абстрагированию.

        Актуальность программы заключается в оптимальном сочетании форм работы, направленных на развитие у детей основных мыслительных операций с опорой на их возрастные и индивидуальные особенности.

        Цели программы

        Программа способствует формированию и развитию у детей:

        • основ логического мышления, а именно умение сравнивать и находить закономерности, классифицировать, давать определения, строить умозаключения и использовать алгоритм.

        • устной речи

        • умения рассуждать и делать выводы

        • внимания и памяти

        • пространственного и творческого воображения

        • мелкой моторики

        Возраст учеников: от 4 до 6 лет.

        Продолжительность занятия: 1 час.

        Форма одежды: повседневная.

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