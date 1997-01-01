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Курс «Занимательная логика» в центре «Колибри»
Адреса
- +7 (4212) 700-116
- +7 (4212) 242-304
Информация
Описание: Примерно в возрасте 5,5 - 7 лет у ребенка начинают формироваться два новых для него вида мышления: словесно-логическое и абстрактное. Успешность обучения в школе зависит от уровня развития этих типов мышления. Недостаточное развитие словесно-логического мышления приводит к трудностям при совершении любых логических действий (анализа, обобщения, выделения главного при построении выводов) и операций со словами.
Курс "Занимательной логики" направлен на развитие этого вида мышления и на формирования у ребенка умения систематизировать слова по определенному признаку, способности выделять родовые и видовые понятия, развитие индуктивного речевого мышления, функции обобщения и способности к абстракции.
Надо отметить, что чем выше уровень обобщения, тем лучше развита у ребенка способность к абстрагированию.
Актуальность программы заключается в оптимальном сочетании форм работы, направленных на развитие у детей основных мыслительных операций с опорой на их возрастные и индивидуальные особенности.
Цели программы
Программа способствует формированию и развитию у детей:
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основ логического мышления, а именно умение сравнивать и находить закономерности, классифицировать, давать определения, строить умозаключения и использовать алгоритм.
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устной речи
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умения рассуждать и делать выводы
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внимания и памяти
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пространственного и творческого воображения
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мелкой моторики
Возраст учеников: от 4 до 6 лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Форма одежды: повседневная.
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