Курс «Занимательная логика» в центре «Колибри»

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Описание: Примерно в возрасте 5,5 - 7 лет у ребенка начинают формироваться два новых для него вида мышления: словесно-логическое и абстрактное. Успешность обучения в школе зависит от уровня развития этих типов мышления. Недостаточное развитие словесно-логического мышления приводит к трудностям при совершении любых логических действий (анализа, обобщения, выделения главного при построении выводов) и операций со словами.

Курс "Занимательной логики" направлен на развитие этого вида мышления и на формирования у ребенка умения систематизировать слова по определенному признаку, способности выделять родовые и видовые понятия, развитие индуктивного речевого мышления, функции обобщения и способности к абстракции.

Надо отметить, что чем выше уровень обобщения, тем лучше развита у ребенка способность к абстрагированию.

Актуальность программы заключается в оптимальном сочетании форм работы, направленных на развитие у детей основных мыслительных операций с опорой на их возрастные и индивидуальные особенности.

Цели программы

Программа способствует формированию и развитию у детей:

основ логического мышления, а именно умение сравнивать и находить закономерности, классифицировать, давать определения, строить умозаключения и использовать алгоритм.

устной речи

умения рассуждать и делать выводы

внимания и памяти

пространственного и творческого воображения

мелкой моторики

Возраст учеников: от 4 до 6 лет.

Продолжительность занятия: 1 час.

Форма одежды: повседневная.