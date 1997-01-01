Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе

Информация

Описание

«Бэби-класс II» — курс разработан в соответствии со всеми требованиями дошкольной подготовки. В курс входят: чтение, письмо, математика, логика, знакомство с окружающим миром, художниками, композиторами. В процессе занятий дети приобретут навык публичного выступления, научатся бесконфликтному общению со сверстниками, научатся самостоятельно выполнять домашние задания.

Возраст: от 4 до 6 лет

Стоимость:

Пробное занятие: 500 руб.

Абонемент на 8 занятий в месяц: 4500 руб.

Абонемент на 9 занятий в месяц: 5000 руб.

Абонемент на 4 занятия в месяц (сб, вс): 3000 руб.

Абонемент на 5 занятий в месяц (сб, вс): 3700 руб.

Продолжительность занятий: 1 час 30 минут

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 10 человек

Форма одежды: повседневная

Дополнительные расходы: ежегодный платеж 1000 руб.