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Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе
Адреса
- +7 (914) 544-44-08
- +7 (4212) 774-408
- +7 (4212) 774-100
- +7 (914) 544-41-00
Информация
Описание
«Бэби-класс II» — курс разработан в соответствии со всеми требованиями дошкольной подготовки. В курс входят: чтение, письмо, математика, логика, знакомство с окружающим миром, художниками, композиторами. В процессе занятий дети приобретут навык публичного выступления, научатся бесконфликтному общению со сверстниками, научатся самостоятельно выполнять домашние задания.
Возраст: от 4 до 6 лет
Стоимость:
Пробное занятие: 500 руб.
Абонемент на 8 занятий в месяц: 4500 руб.
Абонемент на 9 занятий в месяц: 5000 руб.
Абонемент на 4 занятия в месяц (сб, вс): 3000 руб.
Абонемент на 5 занятий в месяц (сб, вс): 3700 руб.
Продолжительность занятий: 1 час 30 минут
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: повседневная
Дополнительные расходы: ежегодный платеж 1000 руб.
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Стаж 11 летОтзывов: 11Стаж 11 летОтзывов: 0
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