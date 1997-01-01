Курс "Бэби-класс" в Бэби-клубе

Информация

Описание

В курс входят развитие речи, логопедическая гимнастика, постановка руки, знакомство с цифрами, буквами, расширение кругозора и занятия в творческой мастерской.

Возраст: от 2 до 4 лет

Стоимость:

Пробное занятие: 500 руб.

Абонимент на 8 занятий в месяц: 4500 руб.

Абонимент на 9 занятий в месяц: 5000 руб.

Абонимент на 4 занятия в месяц (вс): 3000 руб.

Абонимент на 5 занятий в месяц (вс): 3700 руб.

Продолжительность занятий: 1 час 30 минут

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 10 человек

Форма одежды: повседневная

Дополнительные расходы: ежегодный платеж 1000 руб.