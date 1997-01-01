Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Курс "Бэби-класс" в Бэби-клубе
Цена: 500 - 5000
Возраст: 2 - 4 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
- +7 (914) 544-44-08
- +7 (4212) 774-408
Хабаровск, Центральный, ул. Карла Маркса, 43
- +7 (4212) 774-100
- +7 (914) 544-41-00
Информация
Описание
В курс входят развитие речи, логопедическая гимнастика, постановка руки, знакомство с цифрами, буквами, расширение кругозора и занятия в творческой мастерской.
Возраст: от 2 до 4 лет
Стоимость:
Пробное занятие: 500 руб.
Абонимент на 8 занятий в месяц: 4500 руб.
Абонимент на 9 занятий в месяц: 5000 руб.
Абонимент на 4 занятия в месяц (вс): 3000 руб.
Абонимент на 5 занятий в месяц (вс): 3700 руб.
Продолжительность занятий: 1 час 30 минут
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: повседневная
Дополнительные расходы: ежегодный платеж 1000 руб.
-
Стаж 11 летОтзывов: 11Стаж 11 летОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубеОт 4 до 6 лет От 500 до 5000 руб Частная
-
Курс "Галилео" в детском клубе "Я сам"От 4 до 9 лет От 2400 до 3400 руб Частная
-
Курс "Бэби-театр" в Бэби-клубеОт 3 до 5 лет От 400 до 3000 руб Частная
-
Секция «Умные дети»От 5 до 12 лет От 800 руб Частная
-
Секция "Соломка" в ЦДТ Народные ремесла"От 10 до 14 лет Бесплатно Государственная
-
"Славяночка" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Золотая ленточка в ЦДТ Народные ремесла"От 9 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Академия супергероев"От 7 до 12 лет Частная
-
Обучение чтению в центре "Колибри"От 2 до 5 лет Частная
-
Подготовка к школе в РЦ "Детская академия"От 2 до 7 лет От 2800 до 3520 руб Частная
Загрузка комментариев...