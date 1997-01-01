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Курс "Бэби-песок" в Бэби-клубе
Цена: 400 - 3500
Возраст: 2 - 5 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
- +7 (914) 544-44-08
- +7 (4212) 774-408
Информация
Описание
Курс направлен на плавное, размеренное развитие речи, обучение счету. Спокойная, умиротворяющая обстановка в мини-группах.
Возраст: от 2,5 до 5 лет
Стоимость:
Пробное занятие: 400 руб.
Абонимент на 8 занятий в месяц: 3500 руб.
Продолжительность занятий: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: повседневная
Дополнительные расходы: ежегодный платеж 1000 руб.
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