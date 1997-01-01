Курс "Бэби-танцы" в Бэби-клубе

Информация

Описание

Основы хореографии с элементами гимнастики и растяжки. Уроки танца, в процессе которых развивается координация, гибкость, чувство ритма, музыкальность, а также корректируется осанка, укрепляется корпус и увеличивается выносливость организма. Для самых маленьких танцовщиков все упражнения содержат элемент игры и сказки.

Возраст: от 3,5 до 6 лет

Стоимость:

Пробное занятие: 400 руб.

Абонимент на 8 занятий в месяц: 3000 руб.

Продолжительность занятий: 1 час

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 10 человек

Форма одежды: повседневная

Дополнительные расходы: ежегодный платеж 1000 руб.