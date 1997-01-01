Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Курс "Бэби-танцы" в Бэби-клубе
Цена: 400 - 3000
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
- +7 (914) 544-44-08
- +7 (4212) 774-408
Информация
Описание
Основы хореографии с элементами гимнастики и растяжки. Уроки танца, в процессе которых развивается координация, гибкость, чувство ритма, музыкальность, а также корректируется осанка, укрепляется корпус и увеличивается выносливость организма. Для самых маленьких танцовщиков все упражнения содержат элемент игры и сказки.
Возраст: от 3,5 до 6 лет
Стоимость:
Пробное занятие: 400 руб.
Абонимент на 8 занятий в месяц: 3000 руб.
Продолжительность занятий: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: повседневная
Дополнительные расходы: ежегодный платеж 1000 руб.
-
Секция "Jazz funk" в "G Project Dance Center"От 14 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
-
Объединение "Брэйк-бум" в ДЮЦ "Импульс"От 8 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Хореографическое искусство в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 14 лет Бесплатно Государственная
-
Секция танцев в танцевальном клубе "Мозаика"От 4 до 13 лет От 2500 руб Частная
-
Секция "Baby Dance" в студии "Positive"От 3 до 9 лет От 2000 руб Частная
-
Художественная гимнастика в ДСЦ "ЮниCLUB"От 4 до 18 лет Частная
-
Секция "Dance class" в ФК "Наутилус"От 7 до 16 лет Государственная
-
Cheer Hip-Hop в СК «Арена»От 10 до 10 лет Частная
-
Дэнс Микс в студии «Терпсихора»От 9 до 12 лет От 1300 руб Частная
-
Спортивные бальные танцы в центре "Созвездие"От 4 до 18 лет От 400 до 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...