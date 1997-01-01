Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Курс "Бэби-театр" в Бэби-клубе
Цена: 400 - 3000
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
- +7 (914) 544-44-08
- +7 (4212) 774-408
Информация
Описание
Веселое и творческое занятие, направленное на развитие актерского потенциала ребенка, на раскрепощение, развитие фантазии.
Возраст: от 3,5 до 5 лет
Стоимость:
Пробное занятие: 400 руб.
Абонимент на 8 занятий в месяц: 3000 руб.
Продолжительность занятий: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: повседневная
Дополнительные расходы: ежегодный платеж 1000 руб.
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Студия "Родничок" в ДЮЦ "Сказка"От 4 до 6 лет От 250 до 3000 руб Государственная
-
Школа теле- и радиоведущих «Диамант»От 8 до 18 лет От 300 руб Частная
-
Курс "Тяп-ляп" в детском клубе "Я сам"От 1 до 3 лет От 1400 до 1400 руб Частная
-
Лепка в ЦДТ "Народные ремесла"От 4 до 17 лет От 1600 до 1600 руб Государственная
-
Комплексное развитие в центре "Бэйбл"От 1 до 5 лет От 500 до 4000 руб Частная
-
Каллиграфия в центре "Апельсин"До 7 лет Частная
-
Песочная Арт-студия для детей 2-3 лет в детском клубе "Я сам"От 2 до 3 лет От 1400 до 1400 руб Частная
-
Актерское мастерство в вокальном коллективеОт 6 до 18 лет Государственная
-
Интоника, развитие ребенка в центре "Апельсин"До 7 лет Частная
-
Группа "Улыбка" в "Радость здоровья"До 1 лет От 600 до 4000 руб Частная
Загрузка комментариев...