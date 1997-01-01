Курс "Галилео" в детском клубе "Я сам"

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Описание

«Опыты и эксперименты» - это один из самых манящих курсов для детей в клубе, поскольку приходя на занятие, они не только узнают тайны и секреты, но и могут сразить наповал всех родных и знакомых, проведя подобный эксперимент дома. Курс построен так, что каждый ребёнок, присутствующий на занятии, становится полноправным участником научных опытов. Все опыты и эксперименты абсолютно безопасны для детей.

Этот курс отличается глубиной познавательной деятельности на занятии и строго соответствует принципу научности. Дети не только проводят эксперименты, но познают законы окружающего мира, находят объяснения сложным явлениям природы.

Дети, посещающие занятия, работают с личным «Блокнотом исследователя», который помогает им лучше осознать проделанную руками работу, а также запомнить последовательность проведения эксперимента. Именно «Блокнот исследователя» становится детям

помощником для демонстрации опытов дома перед родителями и близкими! В результате посещения занятий у ребёнка появляется эксклюзивная энциклопедия с научными пояснениями к опытам, в которой большинство иллюстраций сделаны собственными руками! Мы не просто проводим эксперименты на занятиях, а даём детям информацию о том, почему происходит то или иное явление.

Возраст: от 4 до 9 лет

Стоимость: 2400 р/мес (за 4 занятия), 3400 р/мес (за 8 занятий)

Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа

Частота занятий: 2 раза в неделю по будням вечером или 1 раз в неделю в выходной

Количество человек в группах: до 8 человек

Дополнительные расходы: нет