Курс "Галилео" в детском клубе "Я сам"

Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Авиация
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Биатлон
        • Боевые искусства
        • Велоспорт
        • Верховая езда
        • Гимнастика
        • Графика
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конный спорт
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Лыжи
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Музыка
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Патриотизм
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Программирование
        • Продленка
        • Профориентация
        • Психология
        • Работа с песком
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивное ориентирование
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Фехтование
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Фитнес
        • Фотография
        • Футбольный фристайл
        • Цирковая студия
        • Чирлидинг
        • Чистописание
        • Шахматы
        • Шейпинг
        • Экология
        • Эстетика
        Курс "Галилео" в детском клубе "Я сам"

        Курс "Галилео" в детском клубе "Я сам"

        Развитие детей
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 2400 - 3400
        Возраст: 4 - 9 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Рокоссовского, 14
        • +7 (4212) 628-805
        • +7 (4212) 938-805
        Информация

        Описание

        «Опыты и эксперименты» - это один из самых манящих курсов для детей в клубе, поскольку приходя на занятие, они не только узнают тайны и секреты, но и могут сразить наповал всех родных и знакомых, проведя подобный эксперимент дома. Курс построен так, что каждый ребёнок, присутствующий на занятии, становится полноправным участником научных опытов. Все опыты и эксперименты абсолютно безопасны для детей.

        Этот курс отличается глубиной познавательной деятельности на занятии и строго соответствует принципу научности. Дети не только проводят эксперименты, но познают законы окружающего мира, находят объяснения сложным явлениям природы.

        Дети, посещающие занятия, работают с личным «Блокнотом исследователя», который помогает им лучше осознать проделанную руками работу, а также запомнить последовательность проведения эксперимента. Именно «Блокнот исследователя» становится детям 
        помощником для демонстрации опытов  дома перед родителями и близкими! В результате посещения занятий у ребёнка появляется эксклюзивная энциклопедия с научными пояснениями к опытам,  в которой большинство иллюстраций сделаны собственными руками! Мы не просто проводим эксперименты на занятиях, а даём детям  информацию о том, почему происходит то или иное явление. 

        Возраст: от 4 до 9 лет

        Стоимость: 2400 р/мес (за 4 занятия), 3400 р/мес (за 8 занятий)

        Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа

        Частота занятий: 2 раза в неделю по будням вечером или 1 раз в неделю в выходной

        Количество человек в группах: до 8 человек

        Дополнительные расходы: нет

          Загрузка комментариев...