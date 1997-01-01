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Курс "Говорята малыши" в РЦ "Детская академия"
Цена: 3000 - 3000
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 37
- +7 (4212) 626-655
- +7 (924) 305-17-39
Информация
Описание
Наш новый курс "Говорята" поможет развить речь крохи.
45 минутные занятия для малышей 1 - 2,5 лет проходят увлекательно и незаметно: быстрая смена деятельности, игрушки, сказки, игры и интересные упражнения.
Приходите на занятия, и очень скоро вместе будем радоваться разговорными успехами ваших болтунишек.
Возраст: от 1 до 2,5 лет
Стоимость: 3000 руб., 8 занятий
Продолжительность занятия: 45 минут
Частота занятий: 2 раза в неделю
Форма одежды: повседневная
Дополнительные расходы: нет
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