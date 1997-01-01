Курс "Говорята малыши" в РЦ "Детская академия"

Информация

Описание

Наш новый курс "Говорята" поможет развить речь крохи.

45 минутные занятия для малышей 1 - 2,5 лет проходят увлекательно и незаметно: быстрая смена деятельности, игрушки, сказки, игры и интересные упражнения.

Приходите на занятия, и очень скоро вместе будем радоваться разговорными успехами ваших болтунишек.

Возраст: от 1 до 2,5 лет

Стоимость: 3000 руб., 8 занятий

Продолжительность занятия: 45 минут

Частота занятий: 2 раза в неделю

Форма одежды: повседневная

Дополнительные расходы: нет