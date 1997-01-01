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Курс раннего развития "Бэбик" в Бэби-клубе
Цена: 500 - 4500
Возраст: 0 - 2 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
- +7 (914) 544-44-08
- +7 (4212) 774-408
Хабаровск, Центральный, ул. Карла Маркса, 43
- +7 (4212) 774-100
- +7 (914) 544-41-00
Информация
Описание
Цель занятий — развить у детей познавательные, физические и социальные навыки в игровой форме. На занятиях малыши учатся общаться с другими детьми, увеличивают словарный запас, знакомятся с цифрами и буквами, развивают координацию движений и раскрывают свои творческие способности.
Возраст: от 8 месяцев до 2 лет
Стоимость:
Пробное занятие: 500 руб.
Абонимент: 4500 руб. в месяц (8 занятий)
Продолжительность занятий: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: повседневная
Дополнительные расходы: ежегодный платеж 1000 руб.
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