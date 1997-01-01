Курс раннего развития "Бэбик" в Бэби-клубе

Информация

Описание

Цель занятий — развить у детей познавательные, физические и социальные навыки в игровой форме. На занятиях малыши учатся общаться с другими детьми, увеличивают словарный запас, знакомятся с цифрами и буквами, развивают координацию движений и раскрывают свои творческие способности.

Возраст: от 8 месяцев до 2 лет

Стоимость:

Пробное занятие: 500 руб.

Абонимент: 4500 руб. в месяц (8 занятий)

Продолжительность занятий: 1 час

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 10 человек

Форма одежды: повседневная

Дополнительные расходы: ежегодный платеж 1000 руб.