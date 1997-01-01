Курс "Тяп-ляп" в детском клубе "Я сам"

Информация

Описание

Курс "Тяп-ляп" - это интересные и увлекательные занятия для самых маленьких клиентов нашего клуба. Творческие задания и спортивные упражнения гармонично сочетаются в форме единого сюжета и превращаются в увлекательную игру малышей.

Ведь мы не просто занимаемся, а перетаскиваем запасы в норки, ловим рыбку, крутим весело и задорно педали велосипеда… А вот уже для зайки и мишки печётся торт или собирается корзинка с ягодками, к новому году наряжается красавица-ёлка, а весной запускается самый настоящий кораблик в проснувшийся ручеёк!

На спортивных блоках занятия используется детское спортивно-игровое оборудование.

Выполняя творческие задания, малыши учатся лепить из пластилина и солёного теста, рисовать пальчиками, кисточкой, губкой и даже ватными палочками. А также их ждут самые разные и необычные аппликации!

Результатом занятия всегда является красивая поделка, которую с гордостью можно не только принести домой, но и подарить бабушкам и дедушкам!

Возраст: от 1 до 3 лет

Стоимость: 1400 руб./месяц (за 4 занятия)

Продолжительность занятия: 45-50 минут

Частота занятий: 1 раз в неделю

Количество человек в группах: до 7 человек

Дополнительные расходы: нет