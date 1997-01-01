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Курс "Тяп-ляп" в детском клубе "Я сам"
Адреса
- +7 (4212) 628-805
- +7 (4212) 938-805
Информация
Описание
Курс "Тяп-ляп" - это интересные и увлекательные занятия для самых маленьких клиентов нашего клуба. Творческие задания и спортивные упражнения гармонично сочетаются в форме единого сюжета и превращаются в увлекательную игру малышей.
Ведь мы не просто занимаемся, а перетаскиваем запасы в норки, ловим рыбку, крутим весело и задорно педали велосипеда… А вот уже для зайки и мишки печётся торт или собирается корзинка с ягодками, к новому году наряжается красавица-ёлка, а весной запускается самый настоящий кораблик в проснувшийся ручеёк!
На спортивных блоках занятия используется детское спортивно-игровое оборудование.
Выполняя творческие задания, малыши учатся лепить из пластилина и солёного теста, рисовать пальчиками, кисточкой, губкой и даже ватными палочками. А также их ждут самые разные и необычные аппликации!
Результатом занятия всегда является красивая поделка, которую с гордостью можно не только принести домой, но и подарить бабушкам и дедушкам!
Возраст: от 1 до 3 лет
Стоимость: 1400 руб./месяц (за 4 занятия)
Продолжительность занятия: 45-50 минут
Частота занятий: 1 раз в неделю
Количество человек в группах: до 7 человек
Дополнительные расходы: нет
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