Курс "Юный блогер" в ЦЦО «IT-куб»

Информация

Описание: на курсе «Юный блогер» ребята познакомятся с историей видео и фотографии, основами построения композиции, овладеют терминологией. Научаться делать качественные фотографии, обрабатывать их в графических редакторах на мобильном телефоне или компьютере. А также снимать и монтировать видеоролики, работать в специализированных программах. Также будут изучать основы журналистики: способы и методы написания текста, заголовков, контент-планов для блога, этику поведения в социальных сети.

Возраст обучающихся: от 12 до 15 лет.

Стоимость: бесплатно.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.