Курс "Юный блогер" в ЦЦО «IT-куб»

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Адреса
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Хабаровск, район Индустриальный, ул. Архангельская, 25
- +7 (924) 935-65-75
Информация
Описание: на курсе «Юный блогер» ребята познакомятся с историей видео и фотографии, основами построения композиции, овладеют терминологией. Научаться делать качественные фотографии, обрабатывать их в графических редакторах на мобильном телефоне или компьютере. А также снимать и монтировать видеоролики, работать в специализированных программах. Также будут изучать основы журналистики: способы и методы написания текста, заголовков, контент-планов для блога, этику поведения в социальных сети.
Возраст обучающихся: от 12 до 15 лет.
Стоимость: бесплатно.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.
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