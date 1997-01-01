Городской шахматный клуб "Новый Гамбит"

Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Авиация
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Биатлон
        • Боевые искусства
        • Велоспорт
        • Верховая езда
        • Гимнастика
        • Графика
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конный спорт
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Лыжи
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Музыка
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Патриотизм
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Программирование
        • Продленка
        • Профориентация
        • Психология
        • Работа с песком
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивное ориентирование
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Фехтование
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Фитнес
        • Фотография
        • Футбольный фристайл
        • Цирковая студия
        • Чирлидинг
        • Чистописание
        • Шахматы
        • Шейпинг
        • Экология
        • Эстетика
        Городской шахматный клуб "Новый Гамбит"

        Городской шахматный клуб "Новый Гамбит"

        Количество преподавателей: 13
        Тел: +7 (4212) 932-796
        Шахматы
        Рейтинг: 10.0
        Цена: 450 - 3500
        Возраст: 6 - 18 лет
        Отзывов: 8
        Адреса
        Показать все Спрятать
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Вахова А.А, 8А
        • +7 (4212) 932-796
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Волочаевская, 87
        • +7 (4212) 932-796
        Информация

        Описание: шахматы выступают в роли великолепного тренажера для мозга – обучение шахматам способствуют развитию интеллектуальных способностей. Это обуславливается тем, что во время игры в шахматы одновременно работает как левое полушарие мозга, отвечающее за логику и анализ, так и правое, так называемое «творческое» полушарие, позволяющее рассматривать проблему в целом. Иными словами, обучение шахматам помогает развиваться гармонично, учит абстрактно мыслить, применять дедукцию и развивает концентрацию внимания, быстроту мышления.

        Кроме того, во время игры в шахматы человек тренирует свою память, внимательность, а также получает умение, анализируя ситуацию на доске, прогнозировать возможные события и, исходя из этого, принимать оперативные решения.

        Еще два немаловажных качества, которые развивает обучение шахматам – ответственность и сила воли: человек учится не только видеть свои ошибки, но и пытается их исправить.

        И конечно, обучение шахматам несомненно оказывает влияние на развитие детей. Шахматы являются неким толчком как в интеллектуальном, так и в личностном плане: происходит активное развитие мышления, ребенок учится концентрироваться, у него улучшается память. Кроме того, обучение шахматам, как детей, так и взрослых, развивает твердую волю, стремление к победе, а также учит стойко переживать проигрыш, быть самокритичным – развивают эмоциональную устойчивость.

        Способность аналитически мыслить, развивающаяся при обучении шахматам, может сильно помочь людям, чья деятельность связана с бизнесом, предпринимательством, потому что умение проанализировать и спрогнозировать в уме ситуацию, прежде чем что-либо предпринять, – неоценимый помощник в жизни.

        Особенности центра:

        • Более 10 высококвалифицированных тренеров Федерации шахмат Хабаровска, уровень 1-го взрослого разряда, а также КМС, чемпионы и призеры различных первенств.
        • Профессиональные фигуры Staunton, электронные часы DGT2010, уникальные для ДВ комплекты 100 клеточных и 3х-сторонних шахмат.
        • Компьютерный класс и нейро-гарнитуры , шахматные головоломки собственной разработки.
        • Участие наших детей-спортсменов, в соревнованиях самого высоко уровня, включая соревнования по всей территории Хабаровского края, а также турниры проходящие в других городах России - Всероссийские первенства, участие в Международных соревнованиях.
        • Тесное, плодотворное взаимодействие с Федерацией Шахмат г. Хабаровска. В 2018 году проведено более 100 мероприятий, участие в которых, в общей сложности, приняли более 3000 человек.
        • Взаимодействие с гроссмейстерами России. Открытые уроки на Базе нашего центра.

        Сайт центра: chess27.ru

        Возраст учеников: от 6 до 18 лет

        Количество человек в группах: от 2 до 12 человек.

        Продолжительность занятия:

        • занятия в группах — 60-90 мин.

        • индивидуальные занятия — 30, 60, 90 мин. .

        Форма одежды: свободная, сменная обувь.

        Частота занятий: 2-5 раз в неделю.

        Стоимость занятий:

        • разовое занятие в группе — 450 руб.;

        • абонемент 2500 руб./8 занятий в месяц (по графику), 3000 руб./8 занятий в месяц (свободное, запись в группу по уровню);

        • безлимитный абонемент — 3500 руб./месяц (до 30 занятий, доступ в группу, подходящую по уровню);

        • индивидуальное занятие с тренером — 500-1000 руб. (30-90 мин., обязательна предварительная запись по телефону);

        • пробное занятие — бесплатно.

          Преподаватели секции

          Загрузка комментариев...