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Городской шахматный клуб "Новый Гамбит"
Адреса
- +7 (4212) 932-796
- +7 (4212) 932-796
Информация
Описание: шахматы выступают в роли великолепного тренажера для мозга – обучение шахматам способствуют развитию интеллектуальных способностей. Это обуславливается тем, что во время игры в шахматы одновременно работает как левое полушарие мозга, отвечающее за логику и анализ, так и правое, так называемое «творческое» полушарие, позволяющее рассматривать проблему в целом. Иными словами, обучение шахматам помогает развиваться гармонично, учит абстрактно мыслить, применять дедукцию и развивает концентрацию внимания, быстроту мышления.
Кроме того, во время игры в шахматы человек тренирует свою память, внимательность, а также получает умение, анализируя ситуацию на доске, прогнозировать возможные события и, исходя из этого, принимать оперативные решения.
Еще два немаловажных качества, которые развивает обучение шахматам – ответственность и сила воли: человек учится не только видеть свои ошибки, но и пытается их исправить.
И конечно, обучение шахматам несомненно оказывает влияние на развитие детей. Шахматы являются неким толчком как в интеллектуальном, так и в личностном плане: происходит активное развитие мышления, ребенок учится концентрироваться, у него улучшается память. Кроме того, обучение шахматам, как детей, так и взрослых, развивает твердую волю, стремление к победе, а также учит стойко переживать проигрыш, быть самокритичным – развивают эмоциональную устойчивость.
Способность аналитически мыслить, развивающаяся при обучении шахматам, может сильно помочь людям, чья деятельность связана с бизнесом, предпринимательством, потому что умение проанализировать и спрогнозировать в уме ситуацию, прежде чем что-либо предпринять, – неоценимый помощник в жизни.
Особенности центра:
- Более 10 высококвалифицированных тренеров Федерации шахмат Хабаровска, уровень 1-го взрослого разряда, а также КМС, чемпионы и призеры различных первенств.
- Профессиональные фигуры Staunton, электронные часы DGT2010, уникальные для ДВ комплекты 100 клеточных и 3х-сторонних шахмат.
- Компьютерный класс и нейро-гарнитуры , шахматные головоломки собственной разработки.
- Участие наших детей-спортсменов, в соревнованиях самого высоко уровня, включая соревнования по всей территории Хабаровского края, а также турниры проходящие в других городах России - Всероссийские первенства, участие в Международных соревнованиях.
- Тесное, плодотворное взаимодействие с Федерацией Шахмат г. Хабаровска. В 2018 году проведено более 100 мероприятий, участие в которых, в общей сложности, приняли более 3000 человек.
- Взаимодействие с гроссмейстерами России. Открытые уроки на Базе нашего центра.
Сайт центра: chess27.ru
Возраст учеников: от 6 до 18 лет
Количество человек в группах: от 2 до 12 человек.
Продолжительность занятия:
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занятия в группах — 60-90 мин.
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индивидуальные занятия — 30, 60, 90 мин. .
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Частота занятий: 2-5 раз в неделю.
Стоимость занятий:
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разовое занятие в группе — 450 руб.;
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абонемент 2500 руб./8 занятий в месяц (по графику), 3000 руб./8 занятий в месяц (свободное, запись в группу по уровню);
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безлимитный абонемент — 3500 руб./месяц (до 30 занятий, доступ в группу, подходящую по уровню);
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индивидуальное занятие с тренером — 500-1000 руб. (30-90 мин., обязательна предварительная запись по телефону);
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пробное занятие — бесплатно.
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