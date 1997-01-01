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        Курсы предпринимательства «Фабрика-Дети»

        Курсы предпринимательства «Фабрика-Дети»

        Количество преподавателей: 1
        Профориентация Предпринимательство
        Рейтинг: 7.7
        Цена: От 5000
        Возраст: 8 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 65Б
        • +7 (914) 548-45-70
        Информация

        Описание:Фабрика-Дети - авторский курс для детей и подростков от 8 до 16 лет по развитию предпринимательского мышления и компетенций от Федерального проекта Фабрика предпринимательства - школы наставничества №1 в России.

        • в детях развиваются лидерские качества;

        • формируются навыки управления собой, временем;

        • детей учат правильной постановке целей и их реализации;

        • публичные выступления и уверенность в себе;

        • грамотное ведение соцсетей;

        • детям даются основы финансовой грамотности и бизнес-планирования;

        • учат, как можно заработать первые деньги уже в школе (выпускники к концу обучения запускают реальные бизнес-проекты).

        Возраст учеников: 8-16 лет

        Стоимость занятий: от 5000 руб./мес, пробное занятие бесплатно.

        Продолжительность занятия: 2-4 академических часа .

        Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

        Количество человек в группах: 10-12.

        Наличие сертификатов, дипломов: выдается сертификат для портфолио, дающий преимущества при поступлении в экономические образовательные учреждения.

        Форма одежды: свободная.

        Дополнительные расходы: не требуются.

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