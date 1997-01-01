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Курсы предпринимательства «Фабрика-Дети»
Адреса
- +7 (914) 548-45-70
Информация
Описание:Фабрика-Дети - авторский курс для детей и подростков от 8 до 16 лет по развитию предпринимательского мышления и компетенций от Федерального проекта Фабрика предпринимательства - школы наставничества №1 в России.
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в детях развиваются лидерские качества;
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формируются навыки управления собой, временем;
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детей учат правильной постановке целей и их реализации;
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публичные выступления и уверенность в себе;
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грамотное ведение соцсетей;
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детям даются основы финансовой грамотности и бизнес-планирования;
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учат, как можно заработать первые деньги уже в школе (выпускники к концу обучения запускают реальные бизнес-проекты).
Возраст учеников: 8-16 лет
Стоимость занятий: от 5000 руб./мес, пробное занятие бесплатно.
Продолжительность занятия: 2-4 академических часа .
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группах: 10-12.
Наличие сертификатов, дипломов: выдается сертификат для портфолио, дающий преимущества при поступлении в экономические образовательные учреждения.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: не требуются.
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