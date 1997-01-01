Курсы предпринимательства «Фабрика-Дети»

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Описание:Фабрика-Дети - авторский курс для детей и подростков от 8 до 16 лет по развитию предпринимательского мышления и компетенций от Федерального проекта Фабрика предпринимательства - школы наставничества №1 в России.

в детях развиваются лидерские качества;

формируются навыки управления собой, временем;

детей учат правильной постановке целей и их реализации;

публичные выступления и уверенность в себе;

грамотное ведение соцсетей;

детям даются основы финансовой грамотности и бизнес-планирования;

учат, как можно заработать первые деньги уже в школе (выпускники к концу обучения запускают реальные бизнес-проекты).

Возраст учеников: 8-16 лет

Стоимость занятий: от 5000 руб./мес, пробное занятие бесплатно.

Продолжительность занятия: 2-4 академических часа .

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группах: 10-12.

Наличие сертификатов, дипломов: выдается сертификат для портфолио, дающий преимущества при поступлении в экономические образовательные учреждения.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: не требуются.