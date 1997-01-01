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Лечебная физкультура в СК «Арена»
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 11 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
- +7 (4212) 622-989
Информация
Описание: эффективных путь укрепления здоровья ребенка, коррекция недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности. Лечебная физкультура для детей младшего школьного возраста– это профилактика нарушений осанки и плоскостопия.
Программа направлена на всестороннее гармоничное развитие детей, укрепление их здоровья, профилактику нарушений осанки и плоскостопия, а также привитие навыков к систематическим занятиям физической культурой оздоровительной направленности.
Возраст учеников: от 6 до 11 лет.
Продолжительность занятия: 45 мин.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание занятий: Вт, Чт 17:15.
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