Легкая атлетика в ХКСДЮШОР

Информация

Лёгкая атле́тика — олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, спортивную ходьбу, технические виды (прыжки и метания), многоборье, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой местности).

В данное время на отделении обучаются учащиеся в возрасте от 9 до 18 лет. Ведется набор в группы с 9 лет.

Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

Стоимость: бесплатно.

Форма: приобретается самостоятельно.

Учебно-тренировочные базы: