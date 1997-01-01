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Легкая атлетика в ХКСДЮШОР
Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А , Хабаровская краевая СДЮШОР
- +7 (4212) 313-375
Информация
Лёгкая атле́тика — олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, спортивную ходьбу, технические виды (прыжки и метания), многоборье, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой местности).
В данное время на отделении обучаются учащиеся в возрасте от 9 до 18 лет. Ведется набор в группы с 9 лет.
Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.
Стоимость: бесплатно.
Форма: приобретается самостоятельно.
Учебно-тренировочные базы:
- ст. им. Ленина, Легкоатлетический манеж (ЛАМ).
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Стаж 43 годаОтзывов: 2Стаж 43 годаОтзывов: 0
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Стаж 45 летОтзывов: 2Стаж 45 летОтзывов: 0
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Стаж 33 годаОтзывов: 0Стаж 33 годаОтзывов: 0
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Стаж 43 годаОтзывов: 0Стаж 43 годаОтзывов: 0
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