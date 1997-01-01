Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Легкая атлетика в МБОУДО ДЮСШ "Максимум"
Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Путевая, 2А
- +7 (4212) 362-746
- +7 (4212) 789-846
Информация
Возраст: с 9 лет.
Стоимость: бесплатно.
Форма: приобретается самостоятельно.
-
Стаж 44 годаОтзывов: 2Стаж 44 годаОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 46 летОтзывов: 0Стаж 46 летОтзывов: 0
-
Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж 38 летОтзывов: 0
-
Стаж 50 летОтзывов: 0Стаж 50 летОтзывов: 0
-
Стаж 49 летОтзывов: 0Стаж 49 летОтзывов: 0
-
Стаж 42 годаОтзывов: 0Стаж 42 годаОтзывов: 0
-
Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж 38 летОтзывов: 0
-
Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж 37 летОтзывов: 0
-
Стаж 36 летОтзывов: 0Стаж 36 летОтзывов: 0
-
Стаж 14 летОтзывов: 0Стаж 14 летОтзывов: 0
-
Стаж 25 летОтзывов: 0Стаж 25 летОтзывов: 0
-
Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж 38 летОтзывов: 0
-
Стаж 25 летОтзывов: 0Стаж 25 летОтзывов: 0
-
Стаж 4 годаОтзывов: 0Стаж 4 годаОтзывов: 0
-
Стаж 42 годаОтзывов: 0Стаж 42 годаОтзывов: 0
-
Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж 12 летОтзывов: 0
Загрузка комментариев...