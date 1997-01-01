Летние курсы по математике в УЦ "Профи"

Информация

Описание:

Основная цель летних курсов по математике - вспоминание забытого за прошлые годы обучения материала. На курсах рассматриваются как задания базового, так и профильного уровней.

Возраст учеников: от 14 до 18 лет.

Стоимость занятий: 3840 руб./курс.

Длительность курса: 8 занятий в августе (16 ак. часов).

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание занятий: ВТ, ЧТ: 11:00-12:20.