Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Летние курсы по математике в УЦ "Профи"
Цена: От 3840
Возраст: 14 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация
Описание:
Основная цель летних курсов по математике - вспоминание забытого за прошлые годы обучения материала. На курсах рассматриваются как задания базового, так и профильного уровней.
Возраст учеников: от 14 до 18 лет.
Стоимость занятий: 3840 руб./курс.
Длительность курса: 8 занятий в августе (16 ак. часов).
Количество человек в группах: от 4 до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание занятий: ВТ, ЧТ: 11:00-12:20.
-
Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж 22 годаОтзывов: 0
-
Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж 12 летОтзывов: 0
-
Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж 22 годаОтзывов: 0
Загрузка комментариев...