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Летняя площадка (пришкольный лагерь) в «Билингва»
Адреса
- +7 (962) 503-33-03
Информация
Описание:
По традиции каждый год школа Билингва запускает летнюю площадку «Funny Days». За время пребывания в нашем лагере детки смогут и отдохнуть, и провести с пользой время.
Ваш ребенок:
1) Получит возможность ежедневно практиковать английский язык в легкой игровой форме.
2) Научится мастерить своими руками (лепка, оригами, квиллинг и т. д.).
3) Узнает много новой и интересной информации про родной город (экскурсии по городу).
4) Будет ежедневно гулять на свежем воздухе (все мы знаем, что детей сейчас от гаджетов не оторвешь).
5) поучаствует в квест-игре и т.д.!
Смены запускаются с 1 июня.
Продолжительность смены – 2 недели, но возможно и разовое посещение.
Время пребывания: с 9:00 до 18:00
Трехразовое питание (2 перекуса и полный обед).
Возраст: с 7 до 13 лет
Стоимость от 1350 руб./день.
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