Летняя площадка (пришкольный лагерь) в «Билингва»

Информация

Описание:

По традиции каждый год школа Билингва запускает летнюю площадку «Funny Days». За время пребывания в нашем лагере детки смогут и отдохнуть, и провести с пользой время.

Ваш ребенок:

1) Получит возможность ежедневно практиковать английский язык в легкой игровой форме.

2) Научится мастерить своими руками (лепка, оригами, квиллинг и т. д.).

3) Узнает много новой и интересной информации про родной город (экскурсии по городу).

4) Будет ежедневно гулять на свежем воздухе (все мы знаем, что детей сейчас от гаджетов не оторвешь).

5) поучаствует в квест-игре и т.д.!

Смены запускаются с 1 июня.

Продолжительность смены – 2 недели, но возможно и разовое посещение.

Время пребывания: с 9:00 до 18:00

Трехразовое питание (2 перекуса и полный обед).

Возраст: с 7 до 13 лет

Стоимость от 1350 руб./день.