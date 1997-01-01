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Little Fellow
Цена: От 1000
Возраст: 4 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 85
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 48
Информация
Описание: Логопедическая система изучения английского языка на основе буквенно-звукового анализа, читаем с третьего урока, ставим идеальное произношение.
Возраст учеников: от 4 до 12 лет.
Стоимость: от 1000 руб/час
Продолжительность занятий: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
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