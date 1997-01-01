Логопед-дефектолог в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

Занятия проводятся в игровой форме, где обязательно учитываются те или иные речевые трудности ребенка. Логопед исправит не только недостатки звукопроизношения, но и поможет расширить словарный запас, поможет развить умение грамотно составлять предложения, рассказы, а так же может подготовить ребенка к усвоению грамоты.

Возраст учеников: от 3 лет.

Стоимость занятий: 4800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье.