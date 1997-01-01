Логопед-дефектолог в ДК Профсоюзов

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Занятия проводятся в игровой форме, где обязательно учитываются те или иные речевые трудности ребенка. Логопед исправит не только недостатки звукопроизношения, но и поможет расширить словарный запас, поможет развить умение грамотно составлять предложения, рассказы, а так же может подготовить ребенка к усвоению грамоты.
Возраст учеников: от 3 лет.
Стоимость занятий: 4800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
-
Подготовка к школе в ДСЦ "ЮниCLUB"От 4 до 6 лет Частная
-
Подготовка к школе в детском клубе "Я сам"От 5 до 7 лет От 2800 до 3500 руб Частная
-
Подготовка в первый класс в ЦДТ "Радуга талантов"От 4 до 6 лет От 1200 до 1200 руб Государственная
-
Подготовка к школе в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов"От 4 до 6 лет От 1320 до 1320 руб Государственная
-
Дошкольное обучение в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 2 до 4 лет От 1050 до 1050 руб Государственная
-
Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления"От 4 до 6 лет От 100 руб Государственная
-
Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
-
"Мир за моим окном" в ЦВР "Планета взросления"От 3 до 10 лет От 40 руб Государственная
-
Секция «Умные дети»От 5 до 12 лет От 800 руб Частная
-
Подготовка к школе в клубе «Грамотейка»От 4 до 7 лет От 900 до 4000 руб Частная
Загрузка комментариев...