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        Логоритмика в студии «Рид»

        Логоритмика в студии «Рид»

        Развитие речи Развитие детей
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 4500 - 4500
        Возраст: 4 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Фрунзе, 51А
        • +7 (4212) 201-199
        Информация

        Описание:

        Логоритмика - это система упражнений, музыкальных распевок, игр на основе сочетания музыки, движения и слова, направленная на преодоление речевых нарушений путём развития и коррекции двигательной сферы.

        Это метод логопедической работы по развитию речи ребёнка.

        Данный курс благотворно влияет:

        • на формирование правильной артикуляции при произнесении звуков;

        • на развитие голоса и звукообразование;

        • помогает строить плавную и непрерывную речь;

        • формирует выразительную интонацию произношения;

        • развитие фонематического слуха;

        • формирование и развитие кинестических ощущений;

        • воспитание выразительности и грации движений.

        Дети научатся говорить чётко, уверенно и выразительно.

        Возраст учеников: 4-5 и 6-7 лет

        Стоимость занятий: 4500 руб./месяц.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Продолжительность занятия: 1 час.

        Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

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