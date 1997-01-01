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Логоритмика в студии «Рид»
Адреса
- +7 (4212) 201-199
Информация
Описание:
Логоритмика - это система упражнений, музыкальных распевок, игр на основе сочетания музыки, движения и слова, направленная на преодоление речевых нарушений путём развития и коррекции двигательной сферы.
Это метод логопедической работы по развитию речи ребёнка.
Данный курс благотворно влияет:
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на формирование правильной артикуляции при произнесении звуков;
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на развитие голоса и звукообразование;
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помогает строить плавную и непрерывную речь;
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формирует выразительную интонацию произношения;
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развитие фонематического слуха;
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формирование и развитие кинестических ощущений;
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воспитание выразительности и грации движений.
Дети научатся говорить чётко, уверенно и выразительно.
Возраст учеников: 4-5 и 6-7 лет
Стоимость занятий: 4500 руб./месяц.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.
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