Лыжные гонки в ХКСДЮШОР

Информация

Лы́жные го́нки — гонки на лыжах на определённую дистанцию по специально подготовленной трассе среди лиц определённой категории (возрастной, половой и т. д.).

В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 9до 18 лет. Ведется набор в группы с 9 лет.

Стоимость: бесплатно.

Экипировка: предоставляется частично.

Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

Учебно-тренировочные базы:

Хабаровский район:

пос. Корфовский

с. Князе-Волконское, МБОУ СОШ села Князе-Волконское

с. Мичуринское

с. Воронежское, Воронеж-2, СК «Юность»

пос. Солнечный: ул. Ленина, 23

п. Нижнетамбоское: МОУ СОШ пос. Нижнетамбовское

Очень важную роль в физическом воспитании ребенка занимает лыжный спорт. Так как этот вид спорта оказывает комплексное влияние на весь организм. Положительно воздействует на все группы мышц без исключения, дыхательную систему, нервную, на опорно-двигательный аппарат. Формирует выносливость, настойчивость, уверенность в своих силах. Начинать заниматься данным видом спорта педиатры рекомендуют с 5-6 лет.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по лыжному спорту в Хабаровске