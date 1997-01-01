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Лыжные гонки в ХКСДЮШОР
Адреса
- +7 (4212) 313-375
Информация
Лы́жные го́нки — гонки на лыжах на определённую дистанцию по специально подготовленной трассе среди лиц определённой категории (возрастной, половой и т. д.).
В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 9до 18 лет. Ведется набор в группы с 9 лет.
Стоимость: бесплатно.
Экипировка: предоставляется частично.
Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.
Учебно-тренировочные базы:
- Хабаровский район:
- пос. Корфовский
- с. Князе-Волконское, МБОУ СОШ села Князе-Волконское
- с. Мичуринское
- с. Воронежское, Воронеж-2, СК «Юность»
- пос. Солнечный: ул. Ленина, 23
- п. Нижнетамбоское: МОУ СОШ пос. Нижнетамбовское
Очень важную роль в физическом воспитании ребенка занимает лыжный спорт. Так как этот вид спорта оказывает комплексное влияние на весь организм. Положительно воздействует на все группы мышц без исключения, дыхательную систему, нервную, на опорно-двигательный аппарат. Формирует выносливость, настойчивость, уверенность в своих силах. Начинать заниматься данным видом спорта педиатры рекомендуют с 5-6 лет.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по лыжному спорту в Хабаровске
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