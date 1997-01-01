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"Маленький англичанин" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: От 200
Возраст: 5 - 13 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: занятия в группе иностранного языка (английский).
Возраст: с 5 лет.
Группа: до 5 человек.
Продолжительность занятий: 45 минут.
Стоимость: 200 рублей / час.
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Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж 24 годаОтзывов: 0
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