Маткласс в ЦКТ «Идвен»

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Информация
Описание:
Нет такой области человеческой деятельности, в которой не было бы задач. В технике, в науке, в быту, в искусстве, в отношениях людей. И есть только одно качество, абсолютно и безусловно необходимое для достижения значительных успехов в жизни: умение решать эти задачи.
Нестандартные, многовариативные задачи маткласса развивают мышление, они приучают ребенка думать системно, логически, для их решения недостаточно просто подставлять данные в формулы –нужно мыслить. Каждое занятие курса - это яркий, и увлекательный процесс, наполненный интригующими событиями, игровыми сюжетами и совсем не похож на школьный урок.
Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Возраст учеников: 11-12 лет.
Стоимость обучения:
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в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;
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в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.
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Программа «Я - исследователь» с элементами ТРИЗОт 5 до 10 лет От 3700 руб Частная
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Развитие детей в центре «Мамина школа»От 1 до 7 лет До 3600 руб Частная
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ШЭР «Лучики» в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 3 до 6 лет От 1200 до 1200 руб Государственная
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Художественное творчество в центре «Мамина школа»От 2 до 7 лет До 3600 руб Частная
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Школа «Ступеньки» в ДЮЦ «Техноспектр»От 2 до 6 лет От 2800 руб Государственная
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Группа «Почемучки» в центре «Колибри»От 3 до 5 лет Частная
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Клуб "Минипутики" в ЦВР "Планета взросления"От 3 до 7 лет Государственная
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Шоу-группа "ДореМикс" в РЦ "Детская академия"От 3 до 4 лет От 600 до 2000 руб Частная
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Секция "Умники и умницы" в ДЮЦ "Импульс"От 5 до 7 лет Государственная
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Комплексное развитие в центре "Бэйбл"От 1 до 5 лет От 500 до 4000 руб Частная
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