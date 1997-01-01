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        Маткласс в ЦКТ «Идвен»

        Маткласс в ЦКТ «Идвен»

        Развитие детей
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 2500 - 3300
        Возраст: 11 - 12 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 7
        • +7 (4212) 637-152
        • +7 (914) 182-05-39
        Информация

        Описание:

        Нет такой области человеческой деятельности, в которой не было бы задач. В технике, в науке, в быту, в искусстве, в отношениях людей. И есть только одно качество, абсолютно и безусловно необходимое для достижения значительных успехов в жизни: умение решать эти задачи.

        Нестандартные, многовариативные задачи маткласса развивают мышление, они приучают ребенка думать системно, логически, для их решения недостаточно просто подставлять данные в формулы нужно мыслить.  Каждое занятие курса - это яркий, и увлекательный процесс, наполненный интригующими событиями, игровыми сюжетами  и совсем не похож на школьный урок.

        Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.

        Частота занятий: 1 раз в неделю.

        Возраст учеников: 11-12 лет.

        Стоимость обучения:

        • в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;

        • в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.

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