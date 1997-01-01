Маткласс в ЦКТ «Идвен»

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Описание:

Нет такой области человеческой деятельности, в которой не было бы задач. В технике, в науке, в быту, в искусстве, в отношениях людей. И есть только одно качество, абсолютно и безусловно необходимое для достижения значительных успехов в жизни: умение решать эти задачи.

Нестандартные, многовариативные задачи маткласса развивают мышление, они приучают ребенка думать системно, логически, для их решения недостаточно просто подставлять данные в формулы –нужно мыслить. Каждое занятие курса - это яркий, и увлекательный процесс, наполненный интригующими событиями, игровыми сюжетами и совсем не похож на школьный урок.

Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Возраст учеников: 11-12 лет.

Стоимость обучения: