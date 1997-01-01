Ментальная арифментика в РЦ «Детская академия»

Информация

Описание:

Преимущества ментальной арифметики для детей:

1. Развитие мелкой моторики рук.

2. Развитие обоих полушарий головного мозга (счёты «абакус» устроены так, что ребёнку необходимо считать обеими руками, двигать костяшки, а значит, задействовать в мыслительной деятельности оба полушария головного мозга).

3. Тренировка памяти, в том числе фотографической (при совершенствовании своего мастерства, детям необходимо проводить в уме сложные математические операции, связанные с умножением, делением, сложением, вычитанием больших чисел).

4. Развитие концентрации внимания, логического и аналитического мышления, наблюдательности, умения мыслить творчески.

У ребенка развивается

навык быстрого счете в уме (или очень быстрого :)

внимание и память

усидчивость

творческое мышление и воображение

фотографическая память

скорость обработки информации

уверенность в себе

успеваемость

легкое изучение иностранных языков

+ интеллект -платформа

личный кабинет у каждого ребенка

задание 15 минут в день

видна успеваемость

+ развивающие игры, баллы и призы

Возраст: 5-12 лет.

Стоимость занятий:

абонемент на месяц 4 занятия 3400 руб.

абонемент на месяц 8 занятий 6200 руб.

Продолжительность занятий: 60 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.