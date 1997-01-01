Ментальная арифментика в РЦ «Детская академия»

Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Авиация
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Биатлон
        • Боевые искусства
        • Велоспорт
        • Верховая езда
        • Гимнастика
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конный спорт
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Лыжи
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Музыка
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Патриотизм
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Предпринимательство
        • Программирование
        • Продленка
        • Профориентация
        • Психология
        • Работа с песком
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивное ориентирование
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Фехтование
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Фитнес
        • Фотография
        • Футбольный фристайл
        • Цирковая студия
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Шейпинг
        • Экология
        • Эстетика
        Ментальная арифментика в РЦ «Детская академия»

        Ментальная арифментика в РЦ «Детская академия»

        Ментальная арифметика
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 3400 - 6200
        Возраст: 5 - 12 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Кировский, ул. Шеронова, 137
        • +7 (4212) 626-655
        • +7 (962) 502-66-55
        Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 37
        • +7 (4212) 626-655
        • +7 (962) 502-66-55
        Информация

        Описание:

        Преимущества ментальной арифметики для детей: 
        1. Развитие мелкой моторики рук. 
        2. Развитие обоих полушарий головного мозга (счёты «абакус» устроены так, что ребёнку необходимо считать обеими руками, двигать костяшки, а значит, задействовать в мыслительной деятельности оба полушария головного мозга). 
        3. Тренировка памяти, в том числе фотографической (при совершенствовании своего мастерства, детям необходимо проводить в уме сложные математические операции, связанные с умножением, делением, сложением, вычитанием больших чисел). 
        4. Развитие концентрации внимания, логического и аналитического мышления, наблюдательности, умения мыслить творчески. 

        У ребенка развивается

        • навык быстрого счете в уме (или очень быстрого :)

        • внимание и память

        • усидчивость

        • творческое мышление и воображение

        • фотографическая память

        • скорость обработки информации

        • уверенность в себе

        • успеваемость

        • легкое изучение иностранных языков

        + интеллект -платформа

        • личный кабинет у каждого ребенка

        • задание 15 минут в день

        • видна успеваемость

        • + развивающие игры, баллы и призы

        Возраст: 5-12 лет.

        Стоимость занятий:

        • абонемент на месяц 4 занятия 3400 руб.

        • абонемент на месяц 8 занятий 6200 руб.

        Продолжительность занятий: 60 минут.

        Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

          Загрузка комментариев...