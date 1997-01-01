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Ментальная арифментика в РЦ «Детская академия»
Адреса
- +7 (4212) 626-655
- +7 (962) 502-66-55
- +7 (4212) 626-655
- +7 (962) 502-66-55
Информация
Описание:
Преимущества ментальной арифметики для детей:
1. Развитие мелкой моторики рук.
2. Развитие обоих полушарий головного мозга (счёты «абакус» устроены так, что ребёнку необходимо считать обеими руками, двигать костяшки, а значит, задействовать в мыслительной деятельности оба полушария головного мозга).
3. Тренировка памяти, в том числе фотографической (при совершенствовании своего мастерства, детям необходимо проводить в уме сложные математические операции, связанные с умножением, делением, сложением, вычитанием больших чисел).
4. Развитие концентрации внимания, логического и аналитического мышления, наблюдательности, умения мыслить творчески.
У ребенка развивается
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навык быстрого счете в уме (или очень быстрого :)
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внимание и память
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усидчивость
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творческое мышление и воображение
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фотографическая память
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скорость обработки информации
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уверенность в себе
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успеваемость
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легкое изучение иностранных языков
+ интеллект -платформа
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личный кабинет у каждого ребенка
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задание 15 минут в день
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видна успеваемость
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+ развивающие игры, баллы и призы
Возраст: 5-12 лет.
Стоимость занятий:
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абонемент на месяц 4 занятия 3400 руб.
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абонемент на месяц 8 занятий 6200 руб.
Продолжительность занятий: 60 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
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