Ментальная арифметика в центре «Скородум»

Информация

Описание:

Ментальная арифметика — это эффективная методика развития интеллектуальных и творческих способностей, основанная на устном счете.

Быстро развивает концентрацию внимания, образное мышление, память

Увеличивает скорость мышления и скорость арифметических вычислений в уме

Укрепляет лидерские качества и придаёт уверенность в собственных силах

Повышает успеваемость в школе

С детьми работают сертифицированные тренеры.

Тренеры проходят сертификацию по методике, вобравшей в себя самые эффективные мировые разработки в области ментальной арифметики.

Возраст учеников: с 4 лет до 15 лет.

Стоимость занятий: 4 занятия — 3700 руб. первое пробное занятие бесплатно.

Продолжительность занятия: от 40 мин до 1ч 30 мин.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

График занятий подбирается индивидуально.

Количество человек в группах: от 2 до 6, есть формат индивидуальных занятий.

Групповые занятия: от 2х до 6 человек.

Форма одежды: свободная, при желании можно брать сменную обувь.

Дополнительные расходы: нет.