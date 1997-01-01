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Ментальная арифметика в центре «Скородум»
Адреса
- +7 (924) 226-32-65
- +7 (914) 182-51-19
Информация
Описание:
Ментальная арифметика — это эффективная методика развития интеллектуальных и творческих способностей, основанная на устном счете.
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Быстро развивает концентрацию внимания, образное мышление, память
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Увеличивает скорость мышления и скорость арифметических вычислений в уме
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Укрепляет лидерские качества и придаёт уверенность в собственных силах
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Повышает успеваемость в школе
С детьми работают сертифицированные тренеры.
Тренеры проходят сертификацию по методике, вобравшей в себя самые эффективные мировые разработки в области ментальной арифметики.
Возраст учеников: с 4 лет до 15 лет.
Стоимость занятий: 4 занятия — 3700 руб. первое пробное занятие бесплатно.
Продолжительность занятия: от 40 мин до 1ч 30 мин.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
График занятий подбирается индивидуально.
Количество человек в группах: от 2 до 6, есть формат индивидуальных занятий.
Групповые занятия: от 2х до 6 человек.
Форма одежды: свободная, при желании можно брать сменную обувь.
Дополнительные расходы: нет.
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