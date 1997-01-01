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Ментальная арифметика в центре "Апельсин"
Цена: Цена не указана
Возраст: 0 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Дежнёва, 1
- +7 (4212) 450-143
Хабаровск, Центральный, ул. Панькова, 29Б
- +7 (914) 157-11-37
Информация
Работа детского центра "Апельсин" направлена на индивидуальный подход в развитии каждого ребенка.
Услуги:
- занятия для детей от шести месяцев до семи лет;
- развивающие занятия, методики раннего развития, комплексная подготовка к школе;
- песочная терапия, английский язык, психолог, логопед;
- праздники и дни рождения, утренники.
В педагогическом процессе участвуют все: и дети, и родители, и педагоги.
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