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        Ментальная арифметика в центре "Startum"

        Ментальная арифметика в центре "Startum"

        Количество преподавателей: 1
        Ментальная арифметика
        Рейтинг: 7.9
        Цена: 4500 - 6000
        Возраст: 4 - 14 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Шеронова, 4 кор. 1
        • +7 (4212) 409-399
        • +7 (914) 403-13-77
        Информация

        Описание: ментальная арифметика — программа развития интеллектуальных способностей у детей. Основа программы — устный счет на абакусе (специальные счеты) и ментально (в уме). По сути это обучение быстрому счету без калькулятора.

        Благодаря устному счету развиваются высшие психические функции: память, воображение, концентрация внимания, аналитическое мышление

        Ментальная арифметика задействует одновременно оба полушария мозга:
        образное и аналитическое мышление. Это дает грандиозный прорыв в развитии
        интеллектуальных и творческих способностей ребенка.

        В стоимость входят: занятия ментальной арифметикой с квалифицированным педагогом со стажем под контролем качества преподавателя из Китая, учебное оборудование: соробаны (ментальные счеты), флеш-карты, игры, ноутбуки, тетради для занятий в школе.

        Возраст учеников: от 4 до 14 лет.

        Количество человек в группах: до 8 детей.

        Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

        Продолжительность занятий:

        • младшая группа 4-6 лет — 60 минут (две части 25 мин + перерыв 10 мин)

        • средняя группа 7-10 лет — 2 часа (две части по 50 мин + 10 мин перерыв + игры для отдыха во время занятий 10 мин)

        • старшая группа 10-14 лет — 2 часа (две части по 50 мин + 10 мин перерыв + игры для отдыха во время занятий 10 мин

        Стоимость занятий: от 4500 руб./месяц.

        Форма одежды: свободная.

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