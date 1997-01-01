Ментальная арифметика в центре "Startum"

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Описание: ментальная арифметика — программа развития интеллектуальных способностей у детей. Основа программы — устный счет на абакусе (специальные счеты) и ментально (в уме). По сути это обучение быстрому счету без калькулятора.

Благодаря устному счету развиваются высшие психические функции: память, воображение, концентрация внимания, аналитическое мышление

Ментальная арифметика задействует одновременно оба полушария мозга:

образное и аналитическое мышление. Это дает грандиозный прорыв в развитии

интеллектуальных и творческих способностей ребенка.

В стоимость входят: занятия ментальной арифметикой с квалифицированным педагогом со стажем под контролем качества преподавателя из Китая, учебное оборудование: соробаны (ментальные счеты), флеш-карты, игры, ноутбуки, тетради для занятий в школе.

Возраст учеников: от 4 до 14 лет.

Количество человек в группах: до 8 детей.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Продолжительность занятий:

младшая группа 4-6 лет — 60 минут (две части 25 мин + перерыв 10 мин)

средняя группа 7-10 лет — 2 часа (две части по 50 мин + 10 мин перерыв + игры для отдыха во время занятий 10 мин)

старшая группа 10-14 лет — 2 часа (две части по 50 мин + 10 мин перерыв + игры для отдыха во время занятий 10 мин

Стоимость занятий: от 4500 руб./месяц.

Форма одежды: свободная.