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Ментальная арифметика в "Маленьком Оксфорде"
Цена: От 550
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, пер. Ладожский, 6
- +7 (4212) 943-644
Информация
Описание: это комплексный метод развития умственных способностей ребенка за счет гармоничной работы обоих полушарий головного мозга.
Возраст учеников: 6-14 лет.
Стоимость занятий: 550 руб. занятие
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 5 человек.
Дополнительные расходы: счеты Абакус - 350 руб.
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