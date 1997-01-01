Ментальная арифметика в "Маленьком Оксфорде"

Информация

Описание: это комплексный метод развития умственных способностей ребенка за счет гармоничной работы обоих полушарий головного мозга.

Возраст учеников: 6-14 лет.

Стоимость занятий: 550 руб. занятие

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 5 человек.

Дополнительные расходы: счеты Абакус - 350 руб.