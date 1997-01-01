Ментальная арифметика в школе "IQ007"

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Описание:

Ментальная арифметика – древняя система счета. Занятия проходят с использованием специальных счетов абакус. К работе левого полушария присоединяется правое полушарие, подключая к логическим операциям творческое мышление. По окончанию курса на решение математической задачи потребуется меньше времени, чем набрать условие на калькуляторе. Курс тренирует скорость восприятия и обработки информации, развивает оба полушария мозга одновременно за счет мысленной визуализации вычислений на счетах абакус. Развивает логическое мышление и обучает методам работы с цифрами. Все преподаватели с высшим педагогическим образованием, имеют сертификаты очного обучения данному курсу.

Возраст учеников: от 4 до 60 лет

Стоимость: от 700 до 850 руб/занятие

Продолжительность занятия: 80 минут

Частота занятий: 2-4 раза в неделю

Количество человек в группах: от 2 до 6 человек

Дополнительные расходы: отсутствуют, ничего покупать не нужно.