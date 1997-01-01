Мини-группа в тренажерном зале ФК "Наутилус"

Информация

Описание: группа от 3 — 5 человек возрастом от 9 до 15 лет тренировка направлена на укрепление основных мышечных групп в тренажерном зале.

Возраст: 9-15 лет.

Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).

Форма: приобретается самостоятельно.