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Мини-группа в тренажерном зале ФК "Наутилус"
Цена: До 26000
Возраст: 9 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 17 , Наутилус Загородный
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А , Наутилус Южный
Информация
Описание: группа от 3 — 5 человек возрастом от 9 до 15 лет тренировка направлена на укрепление основных мышечных групп в тренажерном зале.
Возраст: 9-15 лет.
Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).
Форма: приобретается самостоятельно.
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