Мини-сад в центре «Бэйбл»

Информация

Описание: Комплексное развитие ребенка, обучение чтению, подготовка к школе, развитие начальной финансовой грамотности, социализация, крафт-студия, детский кинотеатр

Возраст учеников: от 2 до 7 лет

Стоимость занятий: от 4600 руб. - абонемент на месяц (2 раза, 3 раза и 5 раз в неделю), 500 руб. пробно, разовое посещение 600 руб.

Продолжительность занятия: 4 часа.

Частота занятий: 2, 3, 5 раз в неделю.

Количество человек в группах: до 10.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание работы: ПН-ПТ с 9:00 до 13:00