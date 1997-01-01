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Мини-сад в центре «Бэйбл»
Цена: 500 - 4600
Возраст: 2 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, ул. Калинина, 51
- +7 (914) 544-04-47
- +7 (4212) 770-447
Информация
Описание: Комплексное развитие ребенка, обучение чтению, подготовка к школе, развитие начальной финансовой грамотности, социализация, крафт-студия, детский кинотеатр
Возраст учеников: от 2 до 7 лет
Стоимость занятий: от 4600 руб. - абонемент на месяц (2 раза, 3 раза и 5 раз в неделю), 500 руб. пробно, разовое посещение 600 руб.
Продолжительность занятия: 4 часа.
Частота занятий: 2, 3, 5 раз в неделю.
Количество человек в группах: до 10.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание работы: ПН-ПТ с 9:00 до 13:00
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж 5 летОтзывов: 0
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж 5 летОтзывов: 0
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