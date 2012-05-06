"Мир искусства" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание:

В рамках программы детей знакомят с такими видами художественного творчества, как изобразительная деятельность, витраж и лепка. Программа пробуждает интерес к ДПИ, способствует овладению теоретическими знаниями и практическими навыками работы в различных техниках; предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности и активной деятельности.

Возраст учащихся: от 7 до 12 лет.

Основа: платная.

Количество человек в группах: до 15.