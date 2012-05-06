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"Мир искусства" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание:
В рамках программы детей знакомят с такими видами художественного творчества, как изобразительная деятельность, витраж и лепка. Программа пробуждает интерес к ДПИ, способствует овладению теоретическими знаниями и практическими навыками работы в различных техниках; предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности и активной деятельности.
Возраст учащихся: от 7 до 12 лет.
Основа: платная.
Количество человек в группах: до 15.
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