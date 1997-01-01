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"Мир в объективе" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание:
Цели программы:
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научить пользоваться фотоаппаратом;
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развить у детей познавательно-технические способности через фотоискусство;
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дать представление о выразительных средствах и различных режимах фотосъемки;
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развить интерес к цифровой фотографии;
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развить интерес к различным направлениям в области фотоискусства.
Возраст учащихся: от 8 до 18 лет.
Количество человек в группах: до 20.
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