"Мир в объективе" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание:

Цели программы:

научить пользоваться фотоаппаратом;

развить у детей познавательно-технические способности через фотоискусство;

дать представление о выразительных средствах и различных режимах фотосъемки;

развить интерес к цифровой фотографии;

развить интерес к различным направлениям в области фотоискусства.

Возраст учащихся: от 8 до 18 лет.

Количество человек в группах: до 20.