"Мир за моим окном" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: психолого-педагогическая помощь дошкольникам, младшим школьникам.

Возраст: с 3 лет.

Группа: до 5 человек.

Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.

Стоимость: 40 рублей/час.

Отдавая ребенка в школу, необходимо задуматься о готовности сына или дочки к таким переменам. Именно для этого и существую секции по подготовке к школе. На занятиях дети изучают основы грамоты и чтения, математические представления , развивают навыки общения и умения работать индивидуально и в группе. Опытные педагоги улучшают память ребенка, развивают мелкую моторику. Все занятия проходят в игровой форме, что помогает детям быстрее адаптироваться к новым условиям.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по подготовке ребенка в 1 класс в Хабаровске