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"Мир за моим окном" в ЦВР "Планета взросления"
Адреса
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: психолого-педагогическая помощь дошкольникам, младшим школьникам.
Возраст: с 3 лет.
Группа: до 5 человек.
Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.
Стоимость: 40 рублей/час.
Отдавая ребенка в школу, необходимо задуматься о готовности сына или дочки к таким переменам. Именно для этого и существую секции по подготовке к школе. На занятиях дети изучают основы грамоты и чтения, математические представления , развивают навыки общения и умения работать индивидуально и в группе. Опытные педагоги улучшают память ребенка, развивают мелкую моторику. Все занятия проходят в игровой форме, что помогает детям быстрее адаптироваться к новым условиям.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по подготовке ребенка в 1 класс в Хабаровске
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Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления"От 4 до 6 лет От 100 руб Государственная
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Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубеОт 4 до 6 лет От 500 до 5000 руб Частная
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Подготовка к школе в МЦ «Арлекин»От 4 до 7 лет От 2760 руб Частная
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Подготовка к школе в центре "Школа Пифагора"От 5 до 7 лет От 475 руб Частная
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Подготовка к школе в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов"От 4 до 6 лет От 1320 до 1320 руб Государственная
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Подготовка к школе в РЦ "Детская академия"От 2 до 7 лет От 2800 до 3520 руб Частная
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Подготовка к школе в клубе «Грамотейка»От 4 до 7 лет От 600 до 3400 руб Частная
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Подготовка к школе в ЦДТ "Народные ремесла"От 5 до 7 лет От 2600 руб Государственная
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Дошкольное обучение в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 2 до 4 лет От 1050 до 1050 руб Государственная
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